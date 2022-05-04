Потап зворушливо привітав Настю Каменських із 35-річчям

Свій день народження співачка святкує 4 травня.

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Український співак та продюсер Олексій Потапенко, найбільше відомий під сценічним ім'ям Потап, привітав свою дружину Настю Каменських із Днем народження. Теплі слова на адресу коханої жінки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Моя найкрасивіша жінка у всьому світі! Я люблю тебе, я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюся тобою, твоєю силою і неймовірною красою! Ти як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти моя мрія, мій партер, моя підтримка, мій друг, моя пісня! У ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала ангелом миру, що несе прапор свободи, рупором народу, і я став ще більше пишатися тобою! Здається, що для тебе можливо все, тому що все, що ти робиш, у всьому, в чому ти береш участь, ти прикрашаєш своєю красою і талантом! Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе, моє сонечко, дуже сильно люблю!" — йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

На привітання відреагувало багато зірок шоубізнесу: кліпмейкер Алан Бадоєв, телеведучі Григорій Решетник та Андрій Бєдняков, дизайнер Біччола Тетрадзе. Відповіла чоловікові й сама іменинниця.

"Це я вдячна долі, що ти в мене є! Як я люблю тебе", — написала Каменських.

Фото: Скриншот

Сама співачка у свій день народження влаштувала збір грошей для ЗСУ.

"Рік тому уявляла, як я святкуватиму цей день вдома, в колі рідних та друзів. І ніколи не думала, що у свій ювілей загадаю лише одне бажання: щоб швидше закінчилася війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати. Навпаки, вірю — воно збудеться якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все від нас залежне для цього! Тому для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо хорошу справу і зберемо кошти на покупку автомобілів для ЗСУ ", — закликала співачка в соцмережі.

Олексій та Настя відгуляли розкішне весілля 23 травня 2019 року, і на урочистість запросили кілька сотень гостей. Перші фото та відео з весілля Потапа та Насті Каменських почали з'являтися одразу після церемонії. Одну з перших фотографій запостив в Instagram телеведучий Юрій Горбунов.

Наразі Каменських перебуває за кордоном, але продовжує звідти підтримувати Україну. Нещодавно вона присвятила рідній країні пісню, а також з українським прапором у руках відкрила церемонію Latin American Music Awards піснею на підтримку України.