Настя Каменських зізналася, скільки наразі заробляє

Знаменитість активно виступала на благодійних концертах за кордоном.

35-річна українська співачка Настя Каменських розповіла про свій теперішній заробіток. Про це артистка зазначила у своєму новому мініінтерв'ю.

За словами дружини Потапа, наразі вона втратила будь-який дохід. Усі зібрані на концертах кошти йдуть на благодійні потреби України.

"Ми зараз нічого не заробляємо. Єдине, що я намагаюся з музикантами, коли їжджу, у них сім'ї, діти, побільше їх привозити. Таке складне питання, тому що немає нічого", — відверто заявила Настя Каменських, додавши, що наразі вона живе за гроші, зароблені до 24 лютого.

Проте співачка не лише заробляє на благодійність своїм голосом, а й час від часу перераховує на потреби України гроші зі своїх старих заощаджень. Раніше вони з чоловіком відкладали кошти на майбутні проєкти та зйомки кліпів.

[ + – ] Настя Каменських зізналася, скільки зараз заробляє

На популярне запитання з боку прихильників артистки, як вона опинилася в розпал війни за кордоном з чоловіком призовного віку, Каменських відповіла, що виїхала до 24 лютого, не знаючи про повномасштабне вторгнення. Разом з Потапом Настя Каменських взяла до Мадрида свою маму та свекруху.

"Взяли мам, тому що після смерті батька я намагаюся часто вивозити свою маму кудись. Вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, іншу ти не можеш не взяти, у нас так прийнято в сім'ї", — зізналася знаменитість.

[ + – ] Настя Каменських активно виступала за кордоном Фото: Скріншот

За словами української співачки, за час перебування за кордоном вони з Потапом зібрали на благодійні потреби України понад 70 млн грн.

Нагадаємо, Настя Каменських остаточно відповіла на поширені чутки про її вагітність.

Також Фокус писав про виступи Насті Каменських у Латинській Америці, де вона виконувала пісні на підтримку України.