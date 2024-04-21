"Не думаю, що правильно": Позитив висловився про кар'єру Насті Каменських за кордоном (відео)

Позитив, чиє справжнє ім’я Олексій Завгородній, зазначив, що він не критикує співачку. Але створення музичного контенту іноземною мовою вважає "зараз не на часі".

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Український співак Позитив із премʼєрою пісні "А може хочеш?" став гостем нового випуску проєкту "Муз_Тренд". Виконавець у розмові зі Славою Дьоміним на телеканалі "Дім" прокоментував творчу діяльність попзірки Насті Каменських, яка нині будує кар’єру за кордоном.

Знаменитість висловив особисту думку щодо того, чи варто було Насті під час війни створювати пісні іноземною мовою та просувати їх в інших країнах, зокрема в Колумбії.

"Можу сказати тільки особисто. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Не вважаю, що це зараз на часі. Але це виключно моя думка", — зазначив Позитив.

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Відомо, що зірка поїхала до Колумбії та звідти записує нові хіти. Нещодавно артистка до нового іспанськомовного хіта випустила провокативне відео та неабияк заінтригувала фанів. Настя в підписі запропонувала прихильникам вгадати дату релізу майбутньої композиції.

Також співачка на своїй сторінці опублікувала відео, де вона іспанською мовою дає інтерв’ю та розповідає про війну в Україні.

"Ще два роки тому, під час моєї промови на Latin American Music Awards перед десятками мільйонів телеглядачів деякі взагалі не чули про Україну. Але сьогодні, завдяки величезному вкладу наших публічних людей і їхній щоденній роботі в різних куточках світу, про нас знає весь світ", — написала Настя Каменських.

Нагадаємо, 28 лютого Фокус писав, що Настя Каменських спантеличила шанувальників чорно-білим відео з Потапом. На відео співачка показала відео з весілля, домашні обійми, поцілунки з репером і щасливі моменти. Під відео Каменських залишила неоднозначний підпис: "Давні спогади про кохання", — який привернув увагу шанувальників.