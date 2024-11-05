Позитив и Юлия Сахневич впервые станут родителями (фото)

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич познакомились на шоу "Танцы со звездами". Они долгое время скрывали свой роман.

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35-летний украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) впервые станет отцом. Трогательными кадрами с женой, 34-летней танцовщицей Юлией Сахневич музыкант поделился в Instagram.

"Загрузка", — лаконично подписали фото влюбленные.

На черно-белых снимках бывший участник группы "Время и Стекло" и его избранница позировали друг возле друга. На фото беременная первенцем Юлия демонстрировала свой заметно округлившийся живот. А Алексей нежно обнимал жену.

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич

Пару уже поздравил ряд звездных друзей. В частности, Надя Дорофеева написала: "Єєєєєєєєєєє". Также к поздравлениям присоединились Юрий Ткач, Дарья Астафьева, Даша Кубик и другие.

Об отношениях Позитива и Юлии Сахневич ходили слухи давно. Лишь весной 2024 года они подтвердили домыслы о романе. Оказалось, что пара даже поженилась, что некоторое время скрывала от фанатов.

До этого музыкант был женат на Анне Андрийчук, с которой развелся в 2021 году.

Со второй женой Завгородний познакомился на съемках шоу "Танцы со звездами".

"В отношениях, мы уже более трех лет. Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше, потому что как говорят, любовь любит тишину и мы в это верим. У меня бывшие отношения были открыты для публики и я не хочу повторять такую историю", — говорил ранее певец.

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич

Напомним, Иракли Макацария во второй раз станет отцом.

Также Фокус писал о предстоящем пополнении в семье Дмитрия Монатика.