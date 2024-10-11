Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз станет отцом (фото)

В 2023 году Иракли Макацария впервые стал отцом. Сейчас бизнесмен имеет сына.

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Экс-герой шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария спустя год после рождения первенца сообщил, что его жена Лиза Чичуа в ожидании второго ребенка. Радостной вестью бизнесмен поделился у себя на странице в Инстаграм.

Так, Иракли опубликовал фотосессию с младшей на 17 лет женой на которых заметно округлый животик женщины. Подписал фотографии Иракли словами: "Вот мы снова растем". Таким образом бизнесмен объявил, что они в ожидании второго ребенка. Пока семья не рассекретила пол второго ребенка. Также ничего не известно о сроках беременности женщины.

Заметим, что в июне 2023 года Лиза родила первенца. Мальчика назвали Георгий. Пара поженилась накануне — в 2022 году. Несмотря на публичную жизнь все же Иракли не показывает своего сына в социальных сетях. Однако часто делится фотографиями с любимой женой.

Отметим, что Иракли Макацарии 39 лет. Он родом из Грузии. В Украине его имя стало известным после участия в шоу "Холостяк" в 2016 году. Кроме этого, он был тренером проекта "Зважені та щасливі".

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