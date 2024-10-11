Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге стане батьком (фото)

У 2023 році Іраклі Макацарія вперше став батьком. Нині бізнесмен має сина.

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Ексгерой шоу "Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія через рік після народження первістка повідомив, що його дружина Ліза Чічуа в очікуванні другої дитини. Радісною звісткою бізнесмен поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, Іраклі опублікував фотосесію з молодшою на 17років дружиною на яких помітно округлий животик жінки. Підписав світлини Іраклі словами: "Ось ми знову ростемо". Таким чином бізнесмен оголосив, що вони в очікуванні другої дитини. Поки родина не розсекретила стать другої дитини. Також нічого не відомо про терміни вагітності жінки.

Зауважимо, що у червні 2023 року Ліза народила первістка. Хлопчика назвали Георгій. Пара одружилася напередодні — у 2022 році. Попри публічне життя все ж Іраклі не показує свого сина в соціальних мережах. Однак часто ділиться світлинами з коханою дружиною.

Відзначимо, що Іраклі Макацарії 39 років. Він родом з Грузії. В Україні його ім'я стало відомим після участі у шоу "Холостяк" у 2016 році. Крім цього, він був тренером проєкту "Зважені та щасливі".

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