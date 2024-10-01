36-річна принцеса Беатріс вагітна вдруге (фото)

Онука королеви Єлизавети ІІ та її чоловік виховують маленьку доньку Сієнну. Також в італійського аристократа є син від попередніх стосунків.

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Принцеса Йоркська Беатріс стане мамою вдруге. Про це повідомили на офіційній сторінці королівської родини Великої Британії 1 жовтня 2024 року.

"Її Королівська Величність принцеса Беатріс та містер Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що вони чекають на свою другу спільну дитину на початку нового року; брата чи сестру Вулфі та Сієни", — зазначила пресслужба монаршої родини.

Королю Чарльзу ІІІ вже повідомили новини про майбутнє поповнення. Повідомляється, що обидві родини в захваті від звістки.

Дитина стане другою, а не третьою, оскільки Вулфі — син Едоардо від попердніх стосунків та пасинок Беатріс.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці

Беатріс — онука покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, донька принца Ендрю та Сари Фергюсон.

Монарша персона та італійський аристократ одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року у Віндзорському замку. Вони виховують спільну доньку на ім'я Сієнна Елізабет, яка народилася у вересні 2021 року. А Вулфі народила колишня дівчина Едоардо, архітекторка Дара Хуанг.

Принцеса Беатріс стала першим представником свого покоління британської королівської сім'ї, яка взяла на себе роль мачухи.

"Беатріс — чудова і дуже практична мачуха", — розповідала її подруга.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці з Вулфі Фото: Getty

"Не думаю, що коли-небудь бачила її такою щасливою. У неї найкращий чоловік, і вони з Едо — ідеальна пара, і чудова команда. Вони такі щасливі, закохані і так добре доповнюють одне одного", — зазначала подруга Беатріс.

Нагадаємо, принцеса Беатріс відзначила 36-й день народження.

Також Фокус писав про четверту річницю одруження принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці.