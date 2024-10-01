36-летняя принцесса Беатрис беременна во второй раз (фото)

Внучка королевы Елизаветы II и ее муж воспитывают маленькую дочь Сиенну. Также у итальянского аристократа есть сын от предыдущих отношений.

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Принцесса Йоркская Беатрис станет мамой во второй раз. Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи Великобритании 1 октября 2024 года.

"Ее Королевское Величество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что они ждут своего второго общего ребенка в начале нового года; брата или сестру Вулфи и Сиены", — отметила пресс-служба монаршей семьи.

Королю Чарльзу ІІІ уже сообщили новости о предстоящем пополнении. Сообщается, что обе семьи в восторге от известия.

Ребенок станет вторым, а не третьим, поскольку Вулфи — сын Эдоардо от предыдущих отношений и пасынок Беатрис.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Беатрис — внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Монаршая персона и итальянский аристократ поженились на частной церемонии в июле 2020 года в Виндзорском замке. Они воспитывают общую дочь по имени Сиенна Элизабет, которая родилась в сентябре 2021 года. А Вулфи родила бывшая девушка Эдоардо, архитектор Дара Хуанг.

Принцесса Беатрис стала первым представителем своего поколения британской королевской семьи, которая взяла на себя роль мачехи.

"Беатрис — замечательная и очень практичная мачеха", — рассказывала ее подруга.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци с Вулфи Фото: Getty

"Не думаю, что когда-либо видела ее такой счастливой. У нее самый лучший муж, и они с Эдо — идеальная пара, и отличная команда. Они так счастливы, влюблены и так хорошо дополняют друг друга", — отмечала подруга Беатрис.

Напомним, принцесса Беатрис отметила 36-й день рождения.

Также Фокус писал о четвертой годовщине бракосочетания принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.