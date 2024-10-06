Павло Дуров підтвердив стосунки з Юлією Вавиловою і заявив, що вони втратили спільну дитину

Засновник Telegram підтвердив, що у нього стосунки з Юлією Вавиловою і заявив, що вона була вагітна.

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Мільйонер Павло Дуров, якого наприкінці серпня заарештували у Франції, підтвердив стосунки з росіянкою Юлією Вавиловою і заявив, що вони втратили дитину. Про це Дуров написав у своєму Telegram-каналі.

Дуров поділився постом Вавилової, яка розповіла, що на десятому тижні їй довелося зробити аборт, тому що серце плода перестало битися. "Тепер настав час зцілюватися. Нам вдалося впоратися з багатьом одразу. Але для малюка це було занадто", — написала Вавилова.

Дуров також розповів, як дізнався про вагітність подруги.

Павло Дуров і Юлія Вавилова Фото: Павел Дуров / Telegram

За його словами, 27 серпня 2024 року він перебував у поліцейській дільниці в Парижі. Це був третій день під вартою і він не мав доступу до соцмереж та Інтернету. Дуров повідомив, що в якийсь момент запитав у свого адвоката, чи побачить він Юлію, дівчину, яка разом із ним на приватному літаку прилетіла до Парижа. Уже тоді таблоїди припустили, що Дурова і Вавилову пов'язують близькі стосунки.

За словами Павла Дурова, його адвокат сказав, що вона хотіла прийти у відділок, але не змогла.

"Я натиснув на нього, щоб дізнатися причини. "Злякалася? Поїхала з Парижа?" — запитав я. Він вагався. "Вона вагітна", — нарешті сказав він", — розповів Дуров.

За його словами, це була не та відповідь, на яку він очікував. І був здивований. "Інші присутні люди — перекладач, клерк, поліцейський — ніяково посміхнулися", — розповів Дуров і зазначив, що пізніше з'ясувалося, що поліція не знала, як повідомити йому новину про вагітність Вавилової. Його відпустили пізно ввечері наступного дня і його дівчина повідомила йому радісні новини особисто.

"Коли я увійшов на терасу на даху будинку, де зупинилася Юлія, прямо переді мною спалахнув чудовий феєрверк. Внизу щойно почалася церемонія відкриття Паралімпійських ігор", — розповів Дуров і заявив, що поки він був на допиті, на Юлію "чинився тиск".

Юлія Вавилова

"Якийсь блогер пустив чутку, що вона "агент Моссада". Інші люди висловили абсурдну ідею, що саме її пости (а не дані мого чартерного рейсу) спонукали поліцію зустріти мене в аеропорту. Після конфіскації її пристроїв вона не могла отримати доступ до своїх акаунтів у Telegram та Instagram протягом кількох тижнів. Її відключення радіо в соціальних мережах викликало ще більше спекуляцій. Кібербулінг, спрямований на неї, продовжував досягати нових висот", — повідомив мільйонер.

За його словами, два дні тому Вавилова була на прийомі у лікаря, який спостерігав її вагітність. І виявилося, що серце дитини не б'ється. Дівчині довелося зробити аборт.

Нагадаємо, у Павла Дурова вже є діти. Якась Ірина Болгар зробила сенсаційну заяву, після того, як мільйонер повідомив, що колись став донором сперми. Болгар повідомила, що у неї троє дітей від Дурова і опублікувала спільні фото з ним і його рідним братом. Сам мільйонер повідомив, що вони не були парою.