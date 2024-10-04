"Безсоромна брехня": Ірина Болгар відреагувала на звинувачення з боку Павла Дурова

Ірина пообіцяла надати докази кожного неправдивого твердження, наведеного в статті, аж до особистого листування із засновником Telegram.

Related video

Не встигла в New York Times вийти стаття, де журналісти поспілкувалися з представником технологічного магната Павла Дурова, як на неї вже відреагувала фігурантка матеріалу Ірина Болгар. Мати трьох дітей засновника Telegram відповіла на всі звинувачення в розтраті грошей, а також на слова, що вони з Дуровим не були парою, розгорнутим постом в Instagram.

"Я вже надала журналістам New York Times усі наявні в мене докази, що спростовують брехливі коментарі прессекретаря Дурова. Безсоромна брехня. У мене є фотографії за всі 10 років нашого сімейного життя", – пише вона.

За її словами, у неї збереглося й особисте листування з Павлом, яке вона готова надати. З нього випливає, що Дуров вважав їхні стосунки сімейними, постійно запевняв Ірину у своїй вірності та демонстрував романтичний настрій.

"Крім того, є численні нотаріально завірені угоди, що дають мені право витрачати до 150 000 євро на місяць на власний розсуд, будучи другорядним власником картки. Я збирала рахунки, оплачені Дуровим особисто з його банківських рахунків протягом кількох років. Ми ніколи не підписували жодних угод про виплату допомоги на дитину, оскільки всі рахунки оплачував безпосередньо Дуров, а доступ до банківських рахунків у мене був на підставі нотаріально завірених угод", — наголошує вона.

Болгар не приховує свого здивування від інформації про наявність "якихось інших офіційно визнаних дітей", крім двох старших дітей, відомих Forbes.

"І вперше чую про будь-яку дитячу допомогу на дітей у розмірі 10 000 (у якій валюті?). У біткоїнах? Я в повному шоці від усіх цих помилкових тверджень, які мені так легко спростувати. Я збираюся написати окремий пост за всіма пунктами брехні", — заявила Ірина, пообіцявши незабаром спростувати "всю цю брехню".

Зараз Болгар судиться з Дуровим за фінансове забезпечення дітей, яке, за її словами, було припинене в листопаді 2022 року. Вона також стверджувала, що Павло перешкоджає їй з оформленням документів для двох синів і дочки, які дозволяють їхнє перебування в ЄС.

Раніше Фокус писав, що Павла Дурова сховав у таємному притулку французький мільярдер.