Ділові стосунки: у Дурова спростували роман із матір'ю його трьох дітей

Дуров звинуватив Болгар у тому, що гроші, які він виплачував на дітей, вона витрачала на предмети розкоші.

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Ірина Болгар, юристка із Санкт-Петербурга та ймовірна мати трьох дітей засновника Telegram Павла Дурова, яка живе у Швейцарії і зараз судиться з ним за фінансове забезпечення двох синів і доньки, розкрила чимало секретів про технологічного магната, пише The New YorkTimes.

Жінка стверджує, що вони 10 років перебували в романтичних стосунках і вели дуже розкішний спосіб життя. Марнотратство зростало, коли Telegram, застосунок для обміну повідомленнями, розроблений Дуровим, став світовим хітом і закріпив за ним статус мільярдера та одного з найвпливовіших у світі керівників у сфері технологій.

Влітку вони витрачали близько мільйона доларів на місяць на курорті на Сардинії. У Дубаї вони зупинялися в пляжному пентхаусі з власним ліфтом. Приватні літаки доставляли їх до Парижа, Італії та Монако. Однак у 2021-му все змінилося, тож тепер Болгар позивається до нього через гроші. За її словами, Павло перетворився на "дедалі зарозумілішого, контролювального і, зрештою, жорстокого супротивника".

Ірина публікує в соцмережі докази своїх стосунків із технологічним магнатом

У позові проти нього, поданому до швейцарського суду, вона стверджує, що Дуров п'ять разів знущався з їхнього молодшого сина у 2021 і 2022 роках. Одного разу пан Дуров вдарив трирічну дитину по спині, відкинувши її через усю кімнату, сказала вона. В іншому випадку він так сильно його струснув, що у хлопчика злетіло взуття. Пізніше він схопив дитину за ногу і сказав, що вб'є її. Унаслідок цього хлопчик дістав струс мозку і протягом кількох місяців страждав від нічного нетримання сечі та кошмарів, згідно зі скаргою.

У прокуратурі Женеви підтвердили, що розслідування триває, але відмовилися від подальших коментарів. Натомість сторона захисту Дурова заявила, що інциденти "ніколи не відбувалися" і що звинувачення "не мають під собою підстав". Його представник сказав ЗМІ, що Болгар і Дуров "ніколи не були парою". Мовляв, вона особисто пред'являла права на мільйони доларів, які він виплачував як аліменти, витрачаючи їх на предмети розкоші та інші надмірності.

"У пана Дурова багато дітей, і він підтримує кожного з них порівну за ставкою $10 000 доларів на місяць на дитину. Тепер Дуров сподівається, що швейцарська система правосуддя розв'яже цю суперечку, щоб кошти, незаконно привласнені пані Болгар, могли бути використані за призначенням: на підтримку дітей", — йдеться в заяві.

Болгар заперечувала нецільове використання грошей, отриманих від Дурова.

Швейцарські прокурори поки що не вирішили, чи висувати проти нього офіційні звинувачення. Однак суд із захисту дітей у Женеві призупинив право Павла на особистий контакт із дітьми після скарги Ірини. Подання неправдивої кримінальної скарги є незаконним, відповідно до швейцарського законодавства, і може спричинити тюремне ув'язнення або фінансове покарання.

Суд у справах дітей заборонив Дурову спілкуватися з дітьми від Ірини Болгар Фото: Irina Bolgar/Instagram

Представник Дурова сказав, що той дізнався про звинувачення цього літа і найняв адвокатів, щоб "представити швейцарській владі справжні факти".

Болгар стверджує, що познайомилася з Дуровим через друга влітку 2012 року в Санкт-Петербурзі. Вона сказала, що їхня дружба розквітла на основі спільного інтересу до йоги. Романтичними стосунки стали під час зимової відпустки в готелі Burj Al Arab у Дубаї. Ірина описувала його як чарівного та була вражена його лібертаріанськими поглядами.

"У цій поїздці наші стосунки переросли в романтичні, тож ми повернулися в Санкт-Петербург уже парою", — пише вона в соцмережі.

Коли вони повернулися в Росію, то жили разом у готелі W у Санкт-Петербурзі, перш ніж винайняти квартиру за кілька хвилин шляху від штаб-квартири його компанії. Наприкінці 2013 року в неї народилася перша дитина.

Натомість представник Дурова стверджує, що їхні стосунки були "діловими":

"Пані Болгар, яка на той час була тренером пана Дурова з йоги, запропонувала пану Дурову завести дітей. Він погодився — і народилися троє дітей".

Востаннє Ірина та Павло бачилися у вересні 2022 року. Болгар попередила його, що якщо він не змінить свою образливу поведінку, вона звернеться до поліції. Дуров пригрозив припинити фінансову підтримку, що згодом і зробив у листопаді 2022-го.

Того ж року магнат сказав, що виявив зловживання використанням карток, прив'язаних до його банківських рахунків, з боку Ірини. Вона витратила кілька мільйонів доларів на розкішний одяг і дорогі ювелірні вироби. Дуров, за словами його представника, "вважає, що демонстрація надмірного багатства особливо шкідлива для дітей, оскільки вона часто знижує їхню мотивацію і творчий драйв".

На своє виправдання Болгар, яка зараз працює менеджеркою проєктів, сказала, що раніше він ніколи не скаржився на її звички витрачати гроші.

Раніше Фокус писав, що Болгар показала брата Павла Дурова.