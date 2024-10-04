Деловые отношения: у Дурова опровергли роман с матерью его троих детей

Дуров обвинил Болгар в том, что деньги, которые он выплачивал на детей, она тратила на предметы роскоши.

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Ирина Болгар, юрист из Санкт-Петербурга и предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, которая живет в Швейцарии и сейчас судится с ним за финансовое обеспечение двух сыновей и дочери, раскрыла немало секретов о технологическом магнате, пишет The New YorkTimes.

Женщина утверждает, что они 10 лет состояли в романтических отношениях и вели очень роскошный образ жизни. Расточительность росла, когда Telegram, приложение для обмена сообщениями, Дуровым, стало мировым хитом и закрепило за ним статус миллиардера и одного из самых влиятельных в мире руководителей в сфере технологий.

Летом они тратили около миллиона долларов в месяц на курорте на Сардинии. В Дубае они останавливались в пляжном пентхаусе с собственным лифтом. Частные самолеты доставляли их в Париж, Италию и Монако. Однако в 2021-м все изменилось, и теперь Болгар судится с ним из-за денег. По ее словам, Павел превратился во "все более высокомерного, контролирующего и, в конечном итоге, жестокого противника".

Ирина публикует в соцсети доказательства своих отношений с технологическим магнатом

В иске против него, поданном в швейцарский суд, она утверждает, что Дуров пять раз издевался над их младшим сыном в 2021 и 2022 годах. Однажды г-н Дуров ударил трехлетнего ребенка по спине, отбросив его через всю комнату, сказала она. В другом случае он так сильно его встряхнул, что у мальчика слетела обувь. Позже схватил ребенка за ногу и сказал, что убьет его. В результате мальчик получил сотрясение мозга и в течение нескольких месяцев страдал от ночного недержания мочи и кошмаров, согласно жалобе.

В прокуратуре Женевы подтвердили, что расследование ведется, но отказались от дальнейших комментариев. В свою очередь сторона защиты Дурова заявила что инциденты "никогда не происходили" и что обвинения "не имеют под собой оснований". Его представитель сказал СМИ, что Болгар и Дуров "никогда не были парой". Мол, она лично предъявляла права на миллионы долларов, которые он выплачивал в качестве алиментов, тратя их на предметы роскоши и другие излишества.

"У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке $10 000 долларов в месяц на ребенка. Теперь господин Дуров надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные госпожой Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей", — говорится в заявлении.

В свою очередь Болгар отрицала нецелевое использование денег, полученных от Дурова.

Швейцарские прокуроры пока не решили, выдвигать ли против него официальные обвинения. Однако суд по защите детей в Женеве приостановил право Павла на личный контакт с детьми после жалобы Ирины. Подача ложной уголовной жалобы является незаконной, в соответствии со швейцарским законодательством, и может повлечь за собой тюремное заключение или финансовое наказание.

Суд по делам детей запретил Дурову общаться с детьми от Ирины Болгар Фото: Irina Bolgar/Instagram

Представитель Дурова сказал, что тот узнал об обвинениях этим летом и нанял адвокатов, чтобы "представить швейцарским властям истинные факты".

Болгар утверждает, что познакомилась с Дуровым через друга летом 2012 года в Санкт-Петербурге. Она сказала, что их дружба расцвела на основе общего интереса к йоге. Романтичными отношения стали во время зимнего отпуска в отеле Burj Al Arab в Дубае. Ирина описывала его как очаровательного и была впечатлена его либертарианскими взглядами.

"В этой поездке наши отношения переросли в романтические, и мы вернулись в Санкт-Петербург уже парой", — пишет она в соцсети.

Когда они вернулись в Россию, то жили вместе в отеле W в Санкт-Петербурге, прежде чем снять квартиру в нескольких минутах ходьбы от штаб-квартиры его компании. В конце 2013 года у нее родился первый ребенок.

В свою очередь представитель Дурова утверждает, что их отношения были "деловыми":

"Госпожа Болгар, которая в то время была тренером господина Дурова по йоге, предложила господину Дурову завести детей. Он согласился — и родилось трое детей".

Последний раз Ирина и Павел виделись в сентябре 2022 года. Болгар предупредила его, что если он не изменит свое оскорбительное поведение, она обратится в полицию. Дуров пригрозил прекратить финансовую поддержку, что впоследствии и сделал в ноябре 2022-го.

В том же году магнат сказал, что обнаружил злоупотребление использованием карт, привязанных к его банковским счетам, со стороны Ирины. Она потратила несколько миллионов долларов на роскошную одежду и дорогие ювелирные изделия. Дуров, по словам его представителя, "считает, что демонстрация чрезмерного богатства особенно вредна для детей, поскольку она часто снижает их мотивацию и творческий драйв".

В свое оправдание Болгар, которая сейчас работает менеджером проектов, сказала, что раньше он никогда не жаловался на ее привычки тратить деньги.

Ранее Фокус писал, что Болгар показала брата Павла Дурова.