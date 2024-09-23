Предполагаемая мать детей Дурова показала фото с Павлом и его братом Николаем

Ирина Болгар требует от Павла Дурова обеспечить достойный уровень жизни детям.

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43-летняя юрист из Санкт-Петербурга (РФ) Ирина Болгар, которая живет и работает в Швейцарии и говорит, что она – мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, продолжает публиковать на своей странице в Instagram информацию и отношениях с миллиардером, подтверждая слова фотографиями. В свежем посте многодетная мать поделилась снимком, сделанном на Сардинии, где позирует с дочерью, Павлом и его братом Николаем Дуровым, сидя за столиком в их любимом отеле. Фото она сопроводила длинным текстом.

По словам Ирины, ее с Павлом связывают 10 лет "фактического брака", который, правда, не был официально оформлен, и трое детей. Все это время, уточняет она, уровень их жизни "был соответствующим".

"Нарастающий конфликт в 2021-2022 годах на почве действий, которые стали основанием для уголовного дела в Швейцарии. Манипулятивные финансовые и административные блокировки в конце 2022 года с целью избежания судебных разбирательств в европейских юрисдикциях, о чем было прямо заявлено. Наряду с так называемым "финансовым кризисом", который произошел, тем не менее, позволяет отцу детей вести тот же образ жизни, о чем свидетельствуют известные факты, такие как ставки, сделанные на аукционе в Дубае за номерной знак на автомобиль в апреле 2023 года на сумму 9,5 миллионов долларов (по новостям), перелеты на самолетах, при выходе из которых он оказывается арестованным, образ жизни его подруг, фото локаций которых совпадают с известными мне, подтвержденные дополнительными фактами, предоставленными мне одной из них", — пишет Болгар.

Павел Дуров с братом Николаем, дочерью и Ириной Болгар на Сардинии Фото: missbolgar/instagram

В то время как Дуров ведет привычную богатую жизнь, для нее, матери трех детей, "настал настоящий кризис", поскольку она осталась без финансовой поддержки, без возможности продлить документы детей, без возможности отстаивать свои права в европейских судах из-за отсутствия возможности продлить документы детей на пребывание в Европе.

"Мне сообщили, что финансовая поддержка никогда не возобновится, если я откажусь переезжать в ОАЭ. После этого личный контакт был заблокирован, и я не могла связаться с отцом детей даже в случае чрезвычайной ситуации. Я поняла, что могу рассчитывать только на себя, содержать детей на свои доходы и личные сбережения, пока у меня не появится возможность отстаивать свои права и права моих детей в суде", — объясняет Ирина.

Она подчеркивает, что связь с отцом ее сыновей и дочери до сих пор отсутствует.

Бойкотировать Болгар, утверждает она, начал и брат Павла.

"Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас очень теплые семейные отношения уже много лет", — сообщила Ирина.

Ранее Фокус писал, что Ирина Болгар назвала мессенджер Telegram совместно нажитым имуществом.