Ймовірна мати дітей Дурова показала фото з Павлом і його братом Миколою

Ірина Болгар вимагає від Павла Дурова забезпечити гідний рівень життя дітям.

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43-річна юристка із Санкт-Петербурга (РФ) Ірина Болгар, яка живе і працює у Швейцарії і каже, що вона — мати трьох дітей засновника Telegram Павла Дурова, продовжує публікувати на своїй сторінці в Instagram інформацію про стосунки з мільярдером, підтверджуючи слова фотографіями. У свіжому пості багатодітна мати поділилася знімком, зробленим на Сардинії, де позує з донькою, Павлом і його братом Миколою Дуровим, сидячи за столиком в їхньому улюбленому готелі. Фото вона супроводила довгим текстом.

За словами Ірини, її з Павлом пов'язують 10 років "фактичного шлюбу", який, щоправда, не був офіційно оформлений, і троє дітей. Весь цей час, уточнює вона, рівень їхнього життя "був відповідним".

"Конфлікт, що наростає, у 2021-2022 роках на тлі дій, які стали підставою для кримінальної справи у Швейцарії. Маніпулятивні фінансові та адміністративні блокування наприкінці 2022 року з метою уникнення судових розглядів у європейських юрисдикціях, про що було прямо заявлено. Поряд із так званою "фінансовою кризою", яка сталася, проте дозволяє батькові дітей вести той же спосіб життя, про що свідчать відомі факти, такі як ставки, зроблені на аукціоні в Дубаї за номерний знак на автомобіль у квітні 2023 року на суму 9,5 мільйона доларів (за новинами), перельоти на літаках, при виході з яких він виявляється заарештованим, спосіб життя його подруг, фото локацій яких збігаються з відомими мені, підтверджені додатковими фактами, наданими мені однією з них", — пише Болгар.

Павло Дуров із братом Миколою, донькою та Іриною Болгар на Сардинії Фото: missbolgar/instagram

У той час як Дуров веде звичне багате життя, для неї, матері трьох дітей, "настала справжня криза", оскільки вона залишилася без фінансової підтримки, без можливості подовжити документи дітей, без можливості відстоювати свої права в європейських судах через відсутність можливості подовжити документи дітей на перебування в Європі.

"Мені повідомили, що фінансова підтримка ніколи не відновиться, якщо я відмовлюся переїжджати в ОАЕ. Після цього особистий контакт був заблокований і я не могла зв'язатися з батьком дітей навіть у разі надзвичайної ситуації. Я зрозуміла, що можу розраховувати тільки на себе, утримувати дітей на свої доходи та особисті заощадження, доки в мене не з'явиться можливість відстоювати свої права та права моїх дітей у суді", — пояснює Ірина.

Вона наголошує, що зв'язок із батьком її синів і доньки досі відсутній.

Бойкотувати Болгар, стверджує вона, почав і брат Павла.

"Микола перестав мені відповідати, попри те, що у нас дуже теплі сімейні стосунки вже багато років", — повідомила Ірина.

Раніше Фокус писав, що Ірина Болгар назвала месенджер Telegram спільно нажитим майном.