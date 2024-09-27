Павла Дурова сховав у таємному сховищі французький мільярдер

Ксав'є Ньєль розповів на радіо, що засновник Telegram залишається у Франції через судовий контроль. Мільярдер також був першим, з ким Дуров намагався зв'язатися після арешту в серпні.

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Французький мільярдер Ксав'є Ньєль допоміг засновнику Telegram Павлу Дурову після арешту, надавши йому "таємні апартаменти", де Дуров зараз і перебуває. Про це Ньєль заявив в ефірі радіостанції RMC.

"Я вважаю, що Дуров не перетнув кордон, тому що він ще не засуджений", — підкреслив Ньєль.

Мільярдер повідомив, що в нього є друг, який потрапив у скрутну ситуацію. І коли він телефонує, то Ньєль одразу приходить на допомогу. Ньєль підкреслив, що в контексті проблем із законом зазвичай зникають усі, хто міг би допомогти.

Нагадаємо, Павла Дурова затримала французька поліція в паризькому аеропорту Ле-Бурже 24 серпня. Арешт підприємця викликав великий ажіотаж у світі й особливо в Росії, звідки Дуров виїхав після того, як його змусили продати залишки акцій "Вконтакте" і залишити посаду генерального директора. Засновника Telegram підозрюють у 10 правопорушеннях і кримінальних злочинах.

Дуров попросив проінформувати саме французького мільярдера Ксав'є Ньєля про його взяття під варту. Це перший дзвінок, який зробив бос Telegram, але чи вдалося йому зв'язатися з власником компанії Free телефоном, журналісти не знають.

Хто такий Ксав'є Ньєль

Ксав'є — засновник, власник і голова ради директорів французької телекомунікаційної групи Iliad. Він також є співвласником газети Le Monde і володіє частиною прав на пісню My Way. З квітня 2011 року член Національної цифрової ради.

Ксав'є Ньєль і подружжя Макрон Фото: Le Monde

За даними журналу Forbes на березень 2021 року, Ньєль посідав 12-те місце у Франції та 269-те у світі зі статками близько 9,4 мільярда доларів. Він також близький до президента Емманюеля Макрона, стверджують журналісти. У 2004 році Ньєль опинився в центрі скандалу, коли його звинуватили в сутенерстві: унаслідок чотирирічного розслідування було виявлено, що в одному з піп-шоу в Страсбурі, співвласником якого був Ксав'є, практикувалася проституція.

Нагадаємо, Павло Дуров підлягає жорсткому судовому контролю із зобов'язанням внесення застави в розмірі п'яти мільйонів євро, явкою двічі на тиждень у поліцейську дільницю і забороною на виїзд з території Франції. Під час розслідування з'ясувалося, що Дуров не платить собі зарплату, але володіє мільярдами в криптовалютах і акціях. Його фінансові статки оцінюють від 9 до 15 мільярдів доларів.