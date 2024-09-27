Павла Дурова спрятал в тайном убежище французский миллиардер

Ксавье Ньель рассказал на радио, что основатель Telegram остается во Франции из-за судебного контроля. Миллиардер также был первым, с кем Дуров пытался связаться после ареста в августе.

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Французский миллиардер Ксавье Ньель помог основателю Telegram Павлу Дурову после ареста, предоставив ему "тайные апартаменты", где Дуров сейчас и находится. Об этом Ньель заявил в эфире радиостанции RMC.

"Я считаю, что Дуров не пересек границу, потому что он еще не осужден", – подчеркнул Ньель.

Миллиардер сообщил, что у него есть друг, попавший в затруднительную ситуацию. И когда он звонит, то Ньель сразу приходит на помощь. Ньель подчеркнул, что в контексте проблем с законом обычно исчезают все, кто мог бы помочь.

Напомним, Павла Дурова задержала французская полиция в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Арест предпринимателя вызвал большой ажиотаж в мире и особенно в России, откуда Дуров уехал после того, как его вынудили продать остатки акций "Вконтакте" и покинуть пост генерального директора. Основатель Telegram подозревается в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Дуров попросил проинформировать именно французского миллиардера Ксавье Ньеля о его помещении под стражу. Это первый звонок, который сделал босс Telegram, но удалось ли ему связаться с владельцем компании Free по телефону, журналисты не знают.

Кто такой Ксавье Ньель

Ксавье — основатель, владелец и председатель совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Он также является совладельцем газеты Le Monde и владеет частью прав на песню My Way. С апреля 2011 года член Национального цифрового совета.

Ксавье Ньель и чета Макрон Фото: Le Monde

По данным журнала Forbes на март 2021 года Ньель занимал 12-е место во Франции и 269-е в мире с состоянием около 9,4 миллиарда долларов. Он также близок к президенту Эмманюэлю Макрону, утверждают журналисты. В 2004 году Ньель оказался в центре скандала, когда его обвинили в сутенерстве: в результате четырехлетнего расследования было обнаружено, что в одном из пип-шоу в Страсбуре, совладельцем которого был Ксавье, практиковалась проституция.

Напомним, Павел Дуров подлежит жесткому судебному контролю с обязательством внесения залога в размере пяти миллионов евро, явкой два раза в неделю в полицейский участок и запретом на выезд с территории Франции. В ходе расследования выяснилось, что Дуров не платит себе зарплату, но владеет миллиардами в криптовалютах и ​​акциях. Его финансовое состояние оценивается от 9 до 15 миллиардов долларов.