Один дирхам: размер зарплаты мультимиллиардера Дурова шокировал французских следователей

Генеральный директор Telegram Павел Дуров не платит себе зарплату, но владеет миллиардами в криптовалютах и ​​акциях. Его финансовое состояние оценивается от 9 до 15 млрд долларов.

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Создатель популярного мессенджера Павел Дуров рассказал французским следователям, что его годовой заработок составляет один дирхам, то есть чуть более 11 гривен. Об этом пишет газета Le Mondе.

Его заявления вызвало недоумение у правоохранителей, отмечает издание.

На судебном заседании, во время которого обсуждалась мера пресечения, парижская прокуратура предложила сначала 20 миллионов евро, однако судья снизил залог до пяти миллионов.

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Сумма залога должна быть достаточная для того, чтобы Дуров, имеющий французский, российский и эмиратский паспорта, не покинул территорию Франции.

Журналисты отмечают, что сумма залога, выбранная для Дурова, довольно небольшая. К примеру, в 2023 году предприниматель предложил 8,5 миллиона евро за автомобильный номер на благотворительном аукционе в Дубае.

Основатель Telegram не платит себе зарплату, и размеры его состояния разными источниками оцениваются по-разному. Специалисты склоняются к тому, что Дуров может располагать примерно от 9 до 15 миллиардов долларов.

В придачу к €300 млн, которые он получил в 2014 году от продажи своих акций в российской социальной сети ВКонтакте, Дуров владеет всем акционерным капиталом Telegram, который инвестиционные фонды оценивают почти в $30 млрд. Однако сам Дуров ранее признавал, что его мессенджер не приносит прибыли.

Напомним, источники издания The Wall Street Journal утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала повестки и судебные постановления, которые приходили на ее электронный адрес. Документы от силовиков собирались на отдельном адресе электронной почты компании, и его почти не проверяли.

Газета Liberation писала, что основатель мессенджера Telegram помог разведчикам предотвратить несколько терактов. После задержания Дуров заявил, что готов сотрудничать с французскими правоохранителями и передал им свой мобильный телефон с кодом доступа.