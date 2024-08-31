Павел Дуров на допросе заявил о контактах с контрразведкой Франции, – СМИ

Основатель мессенджера Telegram по специальному каналу связи помог разведчикам предотвратить несколько терактов. Похоже, Павел Дуров был готов к задержанию в аэропорту Парижа, говорят источники Liberation.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время допроса правоохранителей в Париже заявил о беседах с сотрудниками французской контрразведки, Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI). Об этом сообщают источники издания Liberation.

Дуров открыл официальный канал связи с контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом. Вероятно, речь идет о горячей линии и специальном адресе электронной почты. Контакты даже позволили предотвратить несколько терактов.

После задержания Дуров заявил, что готов сотрудничать с французскими правоохранителями и передал им свой мобильный телефон с кодом доступа. Также он не стал разглашать сведения, составляющие военную тайну. При этом Дуров мог быть готовым к такому повороту событий и не выглядел обеспокоенным в момент задержания.

Знакомый с ходом расследования собеседник добавил, что агенты DGSI приходили к Дурову в Дубае. Суть визита он не раскрыл ввиду того, что это может быть государственной тайной.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как пишет издание, 25 августа обсуждал задержание Павла Дурова с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, Макрон 30 августа заявлял, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию. По его словам, решение предоставить в 2021 году Дурову французское гражданство было "частью государственной стратегии".

В России могут планировать побег Дурова из Франции. Telegram может превратиться в "оплот борьбы с идеологией однополярного мира", считает зампред Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин.