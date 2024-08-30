Макрон заявил, что "абсолютно" ничего не знал о приезде Дурова во Францию

Французский лидер подчеркнул, что не следит за приездами и выездами граждан со всего мира, даже если они имеют французский паспорт.

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Президент Франции Эммануэль Макрон не знал о приезде основателя Telegram Павла Дурова во Францию и не планировал с ним встречаться. Об этом на пресс-конференции заявил сам Макрон, сообщило Reuters.

"Я совершенно не знал о приезде господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не знаю о приездах и отъездах граждан со всего мира, независимо от того, имеют они французское гражданство или нет", — сказал Макрон.

Президент Франции также отметил, что решение предоставить в 2021 году Дурову гражданство является частью государственной стратегии.

"Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации ... получать французское гражданство", — отметил Макрон.

Как подчеркнули журналисты, Дурову предоставили французское гражданство по редкой процедуре для высокопоставленных лиц.

Напомним, 28 августа французская газета Le Canard enchaîné сообщила, что Павел Дуров во время задержания во французском аэропорту заявил полицейским, что у него должна состояться встреча с Эммануэлем Макроном.

В этот же день Павла Дурова освободили под залог в 5 миллионов евро и запретили покидать территорию Франции.