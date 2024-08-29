Арест и освобождение Павла Дурова: что известно о деле основателя Telegram (фото, видео)

Павел Дуров был задержан во Франции в рамках масштабного судебного расследования. Если вину будет доказано, 39-летний миллиардер может получить тюремный срок до 20 лет.

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Новость об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на прошлой неделе всколыхнула мировую общественность. Об этом писали многие СМИ на разных континентах. 28 августа, спустя 4 дня после ареста, его освободили из-под стражи под залог и с определенными ограничениями, но дело его не закрыто и обвинения не сняты. Фокус собрал информацию относительно задержания, обвинений и некоторых аспектов личной жизни миллиардера.

Кто такой Павел Дуров

Павел Дуров — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Ему 39 лет, родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Павел провел большую часть своего детства в Италии и является гражданином Франции, Российской Федерации, карибского островного государства Сент-Китс и Невис и Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом — гендиректор социальной сети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram, ежемесячное число активных пользователей которого по всему миру превышает 700 миллионов. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 15,5 млрд долларов, в рейтинге миллиардеров Forbes занимает 120 место.

Павел Дуров Фото: instagram.com/durov

Арест и обвинения

Вечером 24 августа Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле-Бурже. Он прилетел во Францию из Азербайджана на борту собственного самолета. Вместе с ним в аэропорту оказались охранник и неизвестная женщина. Задержание состоялось в 20 часов по местному времени (в 21 час. по Киеву). Задержание осуществили работники "Жандармерия воздушного транспорта" по ордеру, выданному "Национальным управлением французской судебной полиции". Спустя 2 дня после задержания миллиардера прокуратура Парижа официально выдвинула Павлу Дурову обвинения. В пресс-релизе ведомства говорится, что разбирательство в отношении создателя Telegram было начато еще 8 июля. Его подозревают в совершении таких преступлений:

соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных действий в составе организованной группы;

отказ передать важную информацию или документы для проведения расследования после запросов со стороны правоохранительных органов;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними;

соучастие в распространении порнографического контента с лицами, которые не достигли совершеннолетия;

соучастие в приобретении, транспортировке, владении и распространении наркотиков;

соучастие в предложении или предоставлении доступа к оборудованию, инструментам, программам или данным, предназначенным для получения несанкционированного доступа к системе по обработке авторизованных данных;

соучастие в организованном мошенничестве в составе организованной группы;

соучастие в создании преступной группировки для совершения различных преступлений, которые наказываются сроком лишения свободы от 5 лет;

отмывание доходов, полученных от преступлений, совершенных в составе организованной группы.

Кроме этого, против Дурова были выдвинуты обвинения по 3 статьям, связанных с криптовалютой и предоставления услуг в этой сфере. Миллиардер был задержан до 28 августа, далее суд должен вынести свой вердикт. По информации французского телеканала СNEWS, если вина Дурова будет доказана, он может оказаться в тюрьме на срок до 20 лет.

Позиция политиков и знаменитостей

На задержание Павла Дурова отреагировали многие политики и знаменитости. В частности, его поддержали находящийся в России американский технический специалист, бывший спецагент, разоблачитель Эдвард Сноуден; миллиардер, глава компаний Space X, а также владелец социальной сети X Илон Маск. Владелец компании Tesla опубликовал пост под хэштегом FreePavel с отрывком из интервью, которое Дуров дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кроме того, Маск опубликовал на французском языке пост следующего содержания: "Свобода. Свобода! Свобода?". В другом посте Маска в связи с задержанием Дурова говорилось: "Точка зрения: в Европе 2030 год, и вас задерживают за то, что вы лайкнули мем".

Президент Франции также прокомментировал арест Павла Дурова. Эмманюэль Макрон заявил, что столкнулся с неправдивой информации про Францию после того, как громко был арестован бизнесмен российского происхождения Павел Дуров. Он отметил, что арест Дурова "никоим образом не был политическим решением", добавив, что Франция поддерживает законную свободу слова.

"В правовом государстве свободы поддерживаются в рамках закона, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защитить граждан и уважать их основные права. Обеспечение соблюдения закона возложено на судебные органы, обладающие полной независимостью", — написал глава Французской Республики.

Реакция Кремля на арест Дурова

Посольство России в Париже 25 августа отреагировало на арест Павла Дурова: "После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ".

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что задержание основателя Telegram — "очередное грубое нарушение права на свободу слова". "Павел Дуров создал удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, быстрый канал распространения информации, свободной от цензуры. Конечно, многим это не нравится", — отметила она.

Оценивая возмущения представителей власти РФ и российского общества относительно задержания Павла Дурова, Вloomberg отметил: "Очевидная позиция России в пользу свободы слова поразительна — даже иронична — учитывая, что страна посадила в тюрьму сотни людей за то, что они выступили против ее войны в Украине. Однако возмущение по поводу задержания Дурова среди россиян реально и вызвало широкий резонанс в обществе".

Иск Ирины Болгар против Дурова

Обвинения, выдвинутые основателю Telegram были не единственными в отношении Павла Дурова. Миллиардер стал подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. Иск против миллиардера подала еще в прошлом году его бывшая подруга Ирина Болгар, которая ранее сообщила, что у нее трое детей от Дурова.

По информации журналистов, в уголовном иске утверждается, что Дуров применил физическое насилие к одному из троих детей. Вскоре после этого Болгар подала гражданский иск об опеке над ребенком. Также Болгар заявила, что Дуров перестал выплачивать ей 150 000 евро в месяц в качестве алиментов. Возобновления выплат мать троих детей намерена добить также через суд. Известно, что Дуров не оспаривал дело об опеке над детьми, которое было решено в пользу Болгар в мае 2023 года. Относительно физического насилия над ребенком и выплаты алиментов следствие продолжается, информации о судебных решениях нет.

28 августа Ирина сообщила, что Павел Дуров лишен родительских прав в отношении их троих детей: "Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей".

100 биологических детей Павла Дурова

У Дурова по информации Forbes пятеро детей от двух бывших подруг. Но по словам миллиардера у него "более 100 биологических детей". Недавно Павел, который никогда не был женат, заявил, что в течении многих лет был донором спермы. Он пояснил, что пятнадцать лет назад его друг обратился к нему с деликатной просьбой: он с женой не мог иметь детей из-за проблем с фертильностью, а потому попросил его сдать сперму в клинике, чтобы они могли завести ребенка.

Миллиардер отметил, что его донорство помогло "более ста парам в 12 странах" иметь детей. Дуров планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его дети могли найти друг друга.

Дурова освободили: что постановил суд

В среду, 28 августа, в Париже Павел Дуров был освобожден под залог в 5 миллионов евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции. По информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью его допроса и возможного предъявления обвинения.

Российский телеграм-канал SHOT сообщил, что миллиардер остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора. Также сообщается, что Павел отметил профессионализм своего адвоката. Основой линию защиты правозащитника было то, что "Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем", имея ввиду мессенджер Telegram.

Кроме этого, 28 августа Фокус сообщал о том, что Франция объявила в розыск брата Дурова. Французская полиция полгода ведет расследование против Павла и Николая Дурова.