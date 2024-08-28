Расследуют преступления против детей: Франция объявила в розыск брата Дурова, — Politico

У полиции Франции есть подозреваемый, который совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней, написали журналисты. Владельцы и руководители "Телеграмм" не помогли разыскать этого человека, чтобы прекратить преступления.

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Французская полиция полгода ведет расследование против Павла и Николая Дурова. Одно из производств касается сексуального насилия над детьми. Правоохранители подали в розыск Николая Дурова. Решение приняли после отказа сотрудничать и выдать данные людей, совершавших преступления через соцсеть "Телеграмм". Новые подробности обвинений против братьев Дуровых рассказали на портале Politico.

Журналисты получили доступ к материалам дела Дуровых, говорится в статье, опубликованной 28 августа. В материалах указано, что следствие началось шесть месяцев назад, а ордер выписали 28 марта. Как выяснилось, правоохранители занимались подозреваемым, причастным к сексуальному насилию над детьми. Они обратились к руководству соцсети "Телеграмм", чтобы идентифицировать этого человека и других фигурантов. Поскольку руководители и владельцы не реагировали на обращение, то полиция выдала ордера на арест обоих Дуровых. Николай, старший брат Павла, на сегодняшний день находится в розыске, пояснили в Politico.

"Ордера на арест были выданы после того, как платформа обмена сообщениями "не ответила на предыдущий запрос суда по идентификации пользователя Telegram", — привели на портале информацию от полиции.

Кроме того, следователи отметили "почти полное отсутствие сотрудничества "Телеграм" с правоохранителями и Франции, и ЕС. Тем временем журналисты описали детали дела. Фигуранты — лица, которые несовершеннолетних девочек втягивали в махинации. Они выманивали у них фото в обнаженном виде, а потом начинали шантажировать, что распространят их в интернете. Один из подозреваемых рассказал полиции, что совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней. Руководители соцсети не помогли идентифицировать этого человека, говорится в материалах дела. В то же время, нет никаких данных, которые бы говорили о причастности Дуровых к совершению описанных преступлений, отмечается в статье.

В деле есть еще один фигурант — вице-президент Telegram Илья Перекопский. Впрочем, журналисты не знают, есть ли ордер на его арест.

Арест Дурова — что известно о Николае Дурове

Николай Дуров — 43-летний российский программист, математик и предприниматель, старший брат Павла Дурова, задержанного во Франции 25 августа в связи с работой мессенджера "Телеграмм". Братья совместно создали запрещенную соцсеть "ВКонтакте", а впоследствии развили "Телеграмм". В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Павел заявил, что именно его брат придумал стандарт шифрования для "Телеграмм". Николая Дурова издание Forbes назвало самым влиятельным человеком IT. Россиянин является сторонником свободного и открытого интернета, блокчейна и криптовалюты, пояснили в росСМИ.

Согласно данным российских журналистов на портале 24smi, Николай получил гражданство государства Сент-Китс и Невис. В 2024 году он якобы проживает в Санкт-Петербурге и работает в должности старшего научного сотрудника в отделении Математического института при Академии наук.

Арест Дурова — как выглядит Николай, старший брат Павла Дурова Фото: dzen

Что известно о деле Дурова

Отметим, 25 августа Фокус писал о задержании Павла Дурова. Французский телеканал TF1 сообщил, что миллиардера и программиста задержали в аэропорту "Ле-Бурже", в котором он приземлился на частном самолете. В понедельник, 26 августа, полиция опубликовала объяснение о причинах задержания. Дурова подозревают по 12 пунктам обвинения. Среди них есть подозрение в причастности к распространению запрещенного порнографического контента, отсутствие сотрудничества по расследованию киберпреступлений, терроризма, наркотрафика и др.

Напоминаем, 28 августа в СМИ сообщили об иске к Дурову от гражданки Швейцарии Ирины Болгар. Между тем WSJ написало, что спецслужбы взломали телефон владельца "Телеграмм" еще в 2017 году.