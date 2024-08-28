Розслідують злочини проти дітей: Франція оголосила в розшук брата Дурова, — Politico

Поліція Франції має підозрюваного, який вчинив сексуальне насильство над неповнолітньою, написали журналісти. Власники та керівники "Телеграм" не допомогли розшукати цю особу, щоб припинити злочини.

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Французька поліція пів року веде розслідування проти Павла та Миколи Дурових. Одне з проваджень стосується сексуального насильства над дітьми. Правоохоронці подали у розшук Миколу Дурова. Рішення прийняли після відмови співпрацювати й видати дані людей, які чинили злочини через соцмережу "Телеграм". Нові подробиці обвинувачень проти братів Дурових розповіли на порталі Politico.

Журналісти отримали доступ до матеріалів справи Дурових, ідеться у статті, опублікованій 28 серпня. У матеріалах зазначено, що слідство почалось шість місяців тому, а ордер виписали 28 березня. Як з'ясувалось, правоохоронці займалися підозрюваним, причетним до сексуального насильства над дітьми. Вони звернулися до керівництва соцмережі "Телеграм", щоб ідентифікувати цю людину та інших фігурантів. Оскільки керівники та власники не реагували на звернення, то поліція видала ордери на арешт обох Дурових. Микола, старший брат Павла, на сьогодні перебуває у розшуку, пояснили в Politico.

"Ордери на арешт були видані після того, як платформа обміну повідомленнями "не відповіла на попередній запит суду щодо ідентифікації користувача Telegram", — навели на порталі інформацію від поліції.

Крім того, слідчі зауважили "майже повну відсутність співпраці "Телеграм" з правоохоронцями і Франції, і ЄС. Тим часом журналісти описали деталі справи. Фігуранти — особи, які втягували у оборудки неповнолітніх дівчаток. Вони виманювали у них фото в оголеному вигляді, а потім починали шантажувати, що поширять їх у інтернеті. Один з підозрюваних розповів поліції, що вчинив сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Керівники соцмережі не допомогли ідентифікувати цю людину, ідеться у матеріалах справи. Водночас, немає жодних даних, які б свідчили про причетність Дурових до вчинення описаних злочинів, наголошується у статті.

У справі є ще один фігурант — віцепрезидент Telegram Ілля Перекопський. Втім, журналісти не знають, чи є ордер на його арешт.

Арешт Дурова — що відомо про Миколу Дурова

Микола Дуров — 43-річний російський програміст, математик і підприємець, старший брат Павла Дурова, затриманого у Франції 25 серпня у зв'язку з роботою месенджера "Телеграм". Брати спільно створили заборонену соцмережу "ВКонтакте", а згодом розвинули "Телеграм". У інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону Павло заявив, що саме його брат вигадав стандарт шифрування для "Телеграм". Миколу Дурова видання Forbes назвало найвпливовішою людиною IT. Росіянин є прихильником вільного та відкритого інтернету, блокчейну та криптовалюти, пояснили у росЗМІ.

Згідно з даними російських журналістів на порталі 24smi, Микола набув громадянства держави Сент-Кітс і Невіс. У 2024 році він начебто проживає у Санкт-Петербурзі та працює на посаді старшого наукового співробітника у відділенні Математичного інституту при Академії наук.

Арешт Дурова - як виглядає Микола, старший брат Павла Дурова Фото: dzen

Що відомо про справу Дурова

Зазначимо, 25 серпня Фокус писав про затримання Павла Дурова. Французький телеканал TF1 повідомив, що мільярдера та програміста затримали в аеропорту "Ле-Бурже", у якому він приземлився на приватному літаку. У понеділок, 26 серпня, поліція опублікувала пояснення про причини затримання. Дурова підозрюють за 12 пунктами обвинувачення. Серед них є підозра у причетності до поширення забороненого порнографічного контенту, відсутність співпраці щодо розслідування кіберзлочинів, тероризму, наркотрафіку та ін.

Нагадуємо, 28 серпня у ЗМІ повідомили про позов до Дурова від громадянки Швейцарії Ірини Болгар. Тим часом WSJ написало, що спецслужби зламали телефон власника "Телеграм" ще у 2017 році.