Що скаже Європа: Чи закриють в Україні месенджер Telegram після арешту Дурова

Суд Франції продовжив термін тримання під вартою на дві доби затриманого у суботу, 24 серпня, засновника Telegram Павла Дурова. В Україні ж після його арешту відновилися дискусії про подальшу діяльність популярного додатку. Що і коли може змінитися у роботі месенджера, з’ясовував Фокус.

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Термін арешту засновника додатку Telegram подовжено 25 серпня ще на 48 годин. Співробітники французької повітряно-транспортної жандармерії, нагадаємо, затримали Павла Дурова ввечері минулої суботи, одразу після приземлення його приватного бізнес-джету в аеропорту "Ле-Бурже".

Раніше Національне управління французької судової поліції виписало ордер на його затримання через звинувачення у тому, що через Telegram здійснюється торгівля наркотиками, шахрайство, злочини проти дітей, а також плануються терористичні акти. Зазначалося, що власник додатку недостатньо робив для того, щоб запобігти злочинам, і не співпрацював щодо цього із тамтешніми правоохоронцями.

Українські спецслужби також неодноразово, втім, безрезультатно комунікували з офісом Telegram, зокрема, щодо видалень російських пропагандистських каналів, які розповсюджують ворожі ІПСО.

Росчиновникам надійшла вказівка видалити усе службове листування у месенджері Telegram Фото: Getty Images

Вельми показово, що одразу після арешту Дурова російське посольство у Франції запросило консульський доступ до нього, попутно звинувативши французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

Тим часом, за інформацією близького до силових структур РФ Telegram-каналу Baza, росчиновникам із силових відомств, Адміністрації президента та Міністерства оборони надійшла вказівка видалити усе службове листування у месенджері. Публічно ж закликала видалити усе особисте листування та припинити користуватися месенджером очільниця Russia Today Маргарита Симоньян.

Стосовно арешту Павла Дурова висловились також відомі західні діячі. Зокрема, власник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск зауважив наступне: "Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався той чи інший мем".

За інформацією французьких ЗМІ, Париж може використати звинувачення проти Дурова, щоб розпочати процес регулювання роботи месенджера на території ЄС.

Чому в парламенті заговорили про модерування Telegram

В Україні новина про арешт Павла Дурова відновила дискусії щодо регулювання чи навіть заборони месенджера.

"Причина звинувачень Дурова — відмова мережі співпрацювати з державою і модерувати контент, не допускаючи злочинів. Саме про це мій закон, який принципово не хоче розглядати влада. Закон стосується не лише Телеграму, а й інших платформ поширення інформації. Причиною його появи стало використання Росією таких мереж у війні проти нас. Мій проєкт закону не пропонував нікого арештовувати. Він вимагає контактувати з українським регулятором, виконувати його вимоги, мати прозору власність", — зазначає нардеп від опозиційної Євросолідарності Микола Княжицький.

Своєю чергою представник "Голосу" і голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин констатує: "Власника ТГ Дурова затримують у підозрі в сприянні шахрайству. Росія кидає всі сили, щоб його звільнити. Дуров, щоб не бути виданий Росії, йде на співпрацю зі слідством. В усьому світі впроваджують жорсткіше регулювання ТГ. Ми можемо та й маємо зробити це куди раніше. Бо саме ми на передовій. Ніщо не зупинить рішення, час якого настав ще у 2022 році".

Водночас нардеп припускає, що, найімовірніше, заходи будуть вжиті після жорсткішого регулювання Telegram в ЄС і, як наслідок, дублювання аналогічних кроків в Україні.

Хоч і з певними нюансами, але до схожої думки схиляються також і експерти, з якими поспілкувався Фокус.

Чому Telegram не потрібно забороняти в Україні

Зокрема, політолог Олексій Буряченко у розмові з Фокусом акцентує: "Анонімний сегмент в Telegram з великою долею вірогідності, а, скоріш за все, стовідсотковою, є одним із елементів гібридного впливу Російської Федерації. Втім, я не думаю, що доцільно повністю забороняти цей месенджер. Поряд з тим, як мінімум усі ці анонімні помийки, багато з яких розкручуються і фінансуються Кремлем задля поширення актиукраїнських фейків, потрібно вичистити і, я думаю, що це цілком реально. І дуже добре, до речі, що ці дискусії в Україні відновилися".

Українські спецслужби неодноразово, втім, безрезультатно комунікували з офісом Telegram Фото: Getty Images

Констатувавши, що Telegram є дуже популярним серед українців, експерт додав: "Навіть багато державних органів України мають Telegram-канали, через які оперативно повідомляють важливу новинну інформацію тощо. Відштовхуючись від цього, як на мене, тут потрібно все ж таки приймати збалансоване рішення. Але варто усвідомлювати, що ухвалити таке рішення за відсутності безпосередньої комунікації з адміністрацією Telegram надзвичайно важко".

Прогнозуючи, скільки загалом може тривати врегулювання цього питання, політолог зазначив: "Враховуючи той факт, що Telegram оперативно комунікує з російською владою і дуже неохоче йде на контакт з Україною, можна констатувати, що це точно не історія одного дня. Поряд з тим, якщо позиція масштабується і буде консолідованою з нашими зовнішніми європейськими партнерами, які зараз дуже часто ухвалюють рішення, пов’язані з гібридними загрозами, Тelegram буде вимушений йти на контакт, враховуючи безпекові виклики, які стоять перед Україною, а також відповідні рішення нашої влади".

Чи справді проблема не обмежується одним Telegram

Політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом зазначає: "Франція, яка заарештувала Дурова, в будь-якому разі ініціюватиме якісь рішення щодо Telegram. Ці рішення, думаю, будуть скоординовані на рівні Європейського Союзу і ми також діятимемо відповідним чином. Тобто, якщо раніше у нас точилися, причому достатньо жорсткі дискусії стосовно того, як нам реагувати, то зараз ми будемо реагувати в унісон з нашими європейськими партнерами".

Тим часом проблема, переконаний експерт, насправді набагато складніша і стосується вона не лише Telegram.

"Така сама дискусія, яка у нас йде стосовно Telegram, досить давно триває у Сполучених Штатах по відношенню до TikTok. У лютому поточного року я особисто чув, коли Гілларі Клінтон, виступаючи під час Мюнхенські конференції безпеки на організованому Фондом Пінчука українському ланчі, заявила, мовляв, спеціальне дослідження показало, що матеріалів з російською пропагандою у TikTok у 50 разів більше, ніж матеріалів, які висвітлюють війну в Україні більш-менш збалансовано. Вдумайтеся — у 50 разів! Отже, проблема дійсно не лише в Telegram, а й у TikTok. Дещо менше ніж у TikTok, але, тим не менше, ця проблема також присутня і в YouTube. Тобто проблема дезінформації і контролю над інформаційним простором є більш аніж серйозною, ніж може видаватися на перший погляд".

Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Парижі не має під собою політичних підстав Фото: Getty Images

Telegram, прогнозує Володимир Фесенко, стане об’єктом, на якому будуть тренуватися вводити комплексні механізми чіткого контролю.

"Я думаю, що зараз на Дурова будуть тиснути з тим, аби він надав доступ до ключів шифрування, щоб обмежити діяльність у месенджері різноманітних кримінальних елементів і, можливо, російської пропаганди також. Якщо в результаті якісь обмеження будуть введені партнерами, Україна здійснюватиме приблизно такі ж самі кроки. Що ж стосується інших дій, то навіть очільник ГУР Буданов дуже стримано реагує на цю проблему, говорячи про те, що повністю закрити Telegram неможливо в принципі", — наголошує Володимир Фесенко.

На його думку, від Telegram вимагатимуть, аби він діяв у національному правовому полі, що, зокрема, передбачає реєстрацію і відкриття в Україні свого представництва. Офіційний Київ, переконаний політолог, має координувати свою політику щодо популярного месенджера з лінією міжнародних партнерів, насамперед європейських.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Парижі не має під собою політичних підстав. У своєму коментарі — фактично першій офіційній заяві стосовно затримання Дурова — Макрон зауважив, що арешт засновника Telegram "відбувся в межах судового розслідування, що триває". "Це жодним чином не є політичним рішенням. Це рішення ухвалюють судді", — акцентував французький лідер.

Він окремо наголосив, що Франція підтримує свободу вираження поглядів, але у правовій державі свободи в соціальних мережах "реалізуються в межах, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав".