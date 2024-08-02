США подали в суд на TikTok за "масштабні" порушення конфіденційності дітей молодше 13 років

Міністерство юстиції США подало 2 серпня позов проти TikTok і материнської компанії ByteDance за нездатність захистити конфіденційність дітей у застосунку соціальної мережі.

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Уряд США заявив, що TikTok порушив Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, який вимагає, щоб сервіси, призначені для дітей, отримували згоду батьків на збір особистої інформації користувачів, які не досягли 13 років. Про це пише Reuters.

Цей позов є останньою дією США проти TikTok і його китайської материнської компанії ByteDance у зв'язку з побоюваннями, що компанія неправомірно збирає величезні обсяги даних про американців для китайського уряду, водночас впливаючи на контент у такий спосіб, що це може завдати шкоди американцям.

У позові, до якого також приєдналася Федеральна торгова комісія, йдеться, що його мета — покласти край "незаконним масштабним вторгненням TikTok в особисте життя дітей".

Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу

Міністерство юстиції заявило, що TikTok свідомо дозволяв дітям створювати звичайні акаунти TikTok, а потім створювати і ділитися короткими відеороликами і повідомленнями з дорослими на звичайній платформі TikTok. TikTok збирав особисту інформацію цих дітей, не отримуючи згоди від їхніх батьків.

США стверджують, що протягом багатьох років мільйони американських дітей віком до 13 років використовують TikTok, а сайт "збирає та зберігає особисту інформацію дітей".

"TikTok свідомо і неодноразово порушував конфіденційність дітей, загрожуючи безпеці мільйонів дітей по всій країні", — заявила голова Федеральної торговельної комісії Ліна Хан, чиє агентство в червні передало справу до Міністерства юстиції.

Федеральна торгова комісія (FTC) вимагає від TikTok штрафу в розмірі до 51 744 доларів США за кожне порушення на день за неналежний збір даних.

У TikTok не стали давати жодних коментарів, але в червні представники компанії заявили, що компанія вже понад рік співпрацює з FTC, щоб розв'язати проблеми агентства, і заявив, що "розчарований тим, що агентство продовжує судові розгляди замість того, щоб продовжувати працювати з нами над розумним рішенням".

У 2020 році агентство Reuters уперше повідомило, що Федеральна торгова комісія і Міністерство юстиції розслідують звинувачення в тому, що популярний застосунок для соціальних мереж не виконав угоду 2019 року, спрямовану на захист конфіденційності дітей.

Китайська платформа коротких відеороликів налічує майже 170 мільйонів користувачів у США і наразі бореться з новим законом, який змусить ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня або буде піддана забороні.

Минулого року компанія зіткнулася зі штрафами з боку Європейського союзу і Великої Британії за оброблення даних дітей.

Нагадаємо, у квітні народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що в Україні настав час для воєнної цензури, тому варто обмежити використання месенджера Telegram і соцмережі TikTok.