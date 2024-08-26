Заарештований Дуров потрапив до історії. Чому така важлива для світу та України справа засновника Telegram

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Французька прокуратура заарештувала громадянина Франції Дурова, підозрюючи, що відсутність модерації в його мережі "Телеграм", його небажання співпрацювати з правоохоронними органами роблять Дурова співучасником торгівлі наркотиками, поширення дитячої порнографії, тероризму, відмивання грошей і шахрайства.

Якщо процес закінчиться звинуваченням, то ця історія обовʼязково увійде в підручники історії.

Дивно порівнювати справу Дурова зі справою Дрейфуса, як дехто вже встиг це зробити у європейських ЗМІ.

Так само дивно поки що проводити пряму аналогію Дурова і "Телеграма" з путінськими спецслужбами, як дехто вже встиг це зробити в українських мережах.

Тут просто надто багато символізму і гачків на тлі полумʼяного простору — Франція, для якої свобода — частина культури та світосприйняття, Путін, який зараз не може не радіти такій свіжій і вдячній історії для пропаганди, постмодерн всієї цієї ситуації, який вже викликає підозру через уміння росіян інформаційно жонглювати поняттями "свобода слова" і "справедливість".

Але, крім усього цього, тут є чіткий інструментальний поворот, про який мало говорять вголос.

Історія Дурова — перший на Заході знаковий процес, де підсудним буде свобода слова, навіть якщо формальні звинувачення будуть іншими.

"Злочинами" Сноудена, Меннінга та Ассанджа було те, що вони відкрили всім секретні урядові данні. Дурова й Маска в цьому звинуватити не можна, їхній "злочин" полягає у тому, що вони дозволяють людям висловлювати свою думку та обмінюватися інформацією без урядового контролю.

Залишаємо політичні погляди обох поза дужками (хоча, які погляди у Дурова?).

Вони свідомо та несвідомо хакнули систему і показали всьому світу, що вона вже не працює.

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Я не знаю, чи повʼязаний Дуров із Росією напряму зараз. Але знаю точно, що ми зараз зі зрозумілих причин не надто розбираємось у тонкощах, особливо, якщо вони хоч якось повʼязані з Росією.

Але світ складний, тож вийде з цієї гри живим далі тільки найрозумніший.

Дуров — нетиповий персонаж, чимось архетипно протилежний Маску, а чимось дуже на нього схожий.

Дуров із професорської родини, народившись героєм Довлатова, переродився у героя Пелєвіна. Втік з Росії після відбирання "ВКонтакті", ставши трохи героєм Дюма, поки врешті-решт не перетворився на візуальну функцію Айзека Азімова, роздавши свою сперму по світу.

Я не вважаю, що він сяде, швидше, перетвориться на нового героя. Хоча за ґратами був і герой Дюма Монте-Крісто.

Можливо, дізнаємося під час брифінгу прокуратури Парижа.

Я просто взагалі особливо не думаю конкретно про це, просто стежу за пригодницьким чудернацьким сценарієм.

Єдине, про що я думаю, це ще один привід задуматися про те, яким світ буде згодом і що публічно означатимуть ключові поняття і сенси, які особливо не змінювались у західній цивілізації після великої французької революції, Другої Світової і появи "Шарлі Ебдо". І ми в Україні для цієї дискусії маємо свою, достатньо гостру, але позаконтекстну оптику — що може як дати нову хвилю процесам, так і заплутати все ще більше.

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