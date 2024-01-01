Популісти, диктатори, розкольники. Що обіцяють світові політичні вибори 2024 року

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2024 стане найбільшим виборним роком в історії.

Весь світ голосує.

Але це ще півбіди.

Геніальна фраза, яку за легендою, де Голль на вухо прошепотів княгині Монако Грейс Келлі — "вибори ніколи не бувають вчасно".

Залишимо легенду про політичні флірти у спокої.

Найбільший електоральний рік — реально не вчасно))

Найголовніші вибори наступного року, звичайно, у Штатах. Вже наприкінці 2023 Трамп випереджає Байдена на кілька пунктів. Схоже на те, що зупинити Трампа зможе лише Верховний суд. А так, час трампізму, безумовно, настав — криза демократичних еліт очевидна, ліва ліберальна історія перетворилась в суворий диктат не лише у попереджувальних голлівудських бестселерах, модні і розумні консервативні спікери розривають мережу, небезпека гегемонії США і небезпека в Європі, мігрантські потоки та ісламські фундаменталісти — Make America great again!, ну please!

God…

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400 мільйонів людей проголосують наступного року в Європі. Португалія та Австрія заходять у рік з великими шансами у правих популістів після потужних корупційних скандалів.

Бельгія. Там ставки ще вище. Літні вибори можуть стати початком кінця для країни, яка може перетворитись на дві.

Індія і Індонезія — не менш важлива історія.

Навіть Росія, Білорусь та Іран ідуть у 2024 на вибори. Ну, як ідуть. Принаймні, переживати там нічого.

Україна партизанським загоном йде своїм шляхом — через війну ніхто не ставить на планові вибори. І це абсолютно логічно. Вибори — це не лише день голосування, а й репрезентативність, інфраструктура, доступність, рівні інформаційні можливості.

Не знаю вже, за кого молитись, яким богам, якою мовою і за яким літочисленням.

Все насправді дуже серйозно

Навіть якщо 2024 не стане для нас ключовим і переламним, то він точно ввійде в історію.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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