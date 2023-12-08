Чи є життя за Трампа? Три варіанти розвитку подій після виборів 2024 у США

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Якщо завтра Трамп.

Я вже писав, що вважаю перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року цілком реальною.

Давайте розповім про свої уявлення, що це за план такий у Трампа, щоб "закінчити війну за один день".

Звісно, жодної впевненості, що план узагалі існує, немає, але з огляду на закоханість експрезидента в автократів і максимальне протистояння допомозі Україні в середовищі конгресменів-трампістів, припустити майбутнє нескладно.

Президент Трамп оголосить, що ніякої допомоги Україні більше не буде, і пообіцяє Путіну, що не буде обурюватися окупацією українських територій і зніме санкції. Україні — батіг, Путіну — морквина.

Збудуться страшилки, якими нас уже півтора року лякають різноманітні дятли — Україну почнуть саджати за стіл перемовин із Росією. Фантазії стануть реальністю.

Далі можна припустити три сценарії:

Путін з якоїсь причини не погодиться з цією пропозицією

Тоді Трамп може психанути і продовжити постачання зброї та іншу підтримку України.

Імхо, це малоймовірний розвиток подій, але мало що.

Путін погодиться, а Україна — ні

Війна продовжиться, але без підтримки США вести її буде, м'яко кажучи, вкрай складно.

Варіант імовірний, але, якщо не станеться дива, ми весь час стоятимемо перед тим самим огидним вибором — продовжувати воювати в знекровленому стані або йти на переговори.

І Путін, і українська влада погодяться

Це буде принизливий для нас мир, тим паче, що в комплекті може йти відмова від вступу в НАТО та інші "демілітаризації".

Подібне серйозно вдарить по моральному стану українського суспільства. Депресія, внутрішня нестабільність тощо.

Загалом, зі значущою ймовірністю, у разі перемоги Трампа у нас залишиться контроль тільки за тими територіями, які зможемо відвоювати на початок 2025 року. А то й менше, якщо війна продовжиться без підтримки США.

Звичайно, це все мої фантазії, і я буду радий помилитися. Але станом на цей момент — це те, чого я очікую від другого пришестя Трампа.

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