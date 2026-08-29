"Сапсани", "Метеори", FREYJA: що Україна отримає у 2027 році для боротьби з балістичною зброєю РФ

Україна-2027. Що може з’явитися, чого зараз немає…

Власна балістика FP-7/9. Обіцяють на осінь 2026 року, але терміни вже не раз переносилися.

Власна балістика "Сапсан". Федоров натякав на успішне випробування в липні. Бойового застосування поки що немає, тож чекаємо.

16 шведських винищувачів Gripen C/D з ракетами Meteor. Поставки — з початку 2027 року. Meteor — найкращі ракети "повітря-повітря", вони допоможуть відганяти літаки Кабоно від ЛБС.

4 французькі винищувачі Rafale з ракетами Meteor. Основні поставки партії з 16 винищувачів заплановано з 2028 року, але перші 4 одиниці мають бути передані одразу після завершення підготовки пілотів. Тож є шанс, що це відбудеться вже у 2027 році.

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Німеччина розпочне виробництво та постачання ракет Patriot PAC-2 GEM-T. Вони збивають балістичні ракети менш ефективно, ніж PAC-3, але все ж збивають. Для України вже замовлено 600 таких ракет.

Перші з 4 замовлених франко-італійських систем SAMP/T NG. Ці системи призначені для збивання балістичних ракет.

Власна система протиракетної оборони в рамках проєкту FREYJA. Обіцяють до середини 2027 року, але й тут варто очікувати перенесення термінів.

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