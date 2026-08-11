"Корейський Бог їм суддя": Кулеба відреагував на відмову Південної Кореї допомагати Україні зброєю

Зрозумівши, що Україна наразі не в змозі швидко вирішити питання протиракетної спроможності, щоб протистояти російським ракетам, у Кремлі вирішили цим скористатися.

У РФ дійшли висновку, що якщо Україна не має чим захищатися, то її треба забомбити, зосередивши для цього максимальну кількість ракет шляхом нарощування виробництва та безперервно завдаючи ударів по українських містах та інфраструктурі. До такого висновку дійшов ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, про що розповів на своєму каналі в YouTube.

"Ми чуємо повідомлення української розвідки про те, що Росія спрямовує основні ресурси на виробництво балістичних ракет за рахунок виробництва інших типів озброєння, до цього долучилися північнокорейці. Північні корейці, наскільки мені відомо, привезли з собою багато ракет. Я ще не бачив цього публічно в новинах, тому не можу назвати цифру, але їх багато. При цьому, до речі, Південна Корея досі "відморожується" і заявляє, що вони нам зброєю допомагати не будуть. Ну, корейський Бог їм суддя", — каже Кулеба.

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Він попереджає, що РФ продовжуватиме безжально бомбити українські міста, однак запевняє, що знищити або повністю зробити непридатним для життя велике місто просто неможливо.

Дипломат порівняв ці удари з атаками на енергетичну інфраструктуру, що виявилися не такими успішними:

"Є світло, є Wi-Fi, можемо знімати відео та спілкуватися з вами. Приблизно така сама ситуація з містом. Для цивільного населення це терор, але знищити ціле місто, повністю зробити його непридатним для життя просто фізично неможливо.

Кулеба вважає, що антибалістична стратегія росіян складається з двох елементів: по-перше, позбавити Україну можливості виробляти зброю, насамперед далекобійну, якою ми завдаємо ударів по Росії, а по-друге, зламати волю українців до боротьби та довести їх до такого стану, коли вони дійдуть до думки: "нехай вже якось буде, але не так, як є".

Удари балістичних ракет РФ — подробиці

Зазначимо, що в ніч на 5 серпня РФ знову влаштувала масштабний комбінований обстріл: росіяни запустили 24 балістичні ракети "Іскандер"/С-400 та чотири ракети "Онікс". Військово-повітряні сили повідомили, що жодна ракета не була збита. Військові адміністрації повідомили про 17 загиблих, а низка компаній — про втрату складів та логістичних вузлів.

Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорили підготовку до зими 2026–2027 років та питання оборони. Серед іншого глава держави заявив, що військові ЗСУ знищуватимуть пускові установки, з яких запускаються балістичні ракети.

Нагадуємо, що 6 серпня з’явилася заява Ірини Терех із Fire Point, у якій були оголошені нові дати виходу української балістики.

Нагадаємо, Кулеба прогнозує зростання кількості нападів на українців у Польщі.

Також повідомлялося, що Кулеба дав пораду мешканцям великих міст, які обстрілює РФ.