Легше не стане: Кулеба дав пораду мешканцям великих міст, які обстрілює РФ

Протягом останніх тижнів Росія посилила балістичні атаки на столицю України з метою підірвати тил і змусити керівництво країни піти на поступки.

Надалі ситуація не покращиться, вважає ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Таку думку він висловив у розмові зі Світланою Павелецькою на своєму каналі.

Він нагадав про розмову глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої російський дипломат пообіцяв систематичні ракетні удари по Україні у відповідь на дії ЗСУ.

"Я тоді зняв відео і сказав, що це буде, що це буде погано, і що ті, хто може, повинні триматися, а всі повинні дотримуватися правил безпеки… Ті, хто живе в Києві та інших великих містах і мусить там жити, продовжуйте це робити, а ті, у кого вже не витримують нерви, ті повинні тимчасово, принаймні на якийсь час, кудись переїхати", — каже Кулеба.

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За його словами, з кожним ракетним ударом по Києву емоції загострюються:

"Я спілкуюся з людьми із Сум, Запоріжжя… Вони вже на межі. Позавчора також розмовляв із людиною з Херсона. Ну, люди просто на межі. І, на жаль, у мене немає хороших новин, бо краще не стане. Бо чим гірша у Росії ситуація на фронті у війні, тим гіршою вона стає. Хоча здається, що вже й так достатньо жорстоко, але факт залишається фактом".

Кулеба наводить як приклад міста Донбасу, котрі російська армія знищує дощенту.

"У них немає жодних обмежень чи запобіжників, що це не можна, що це не по-людськи, а це — культурна спадщина", — пояснює він.

При цьому дипломат наголошує на тому, що Україна не може відповідати терором на терор проти цивільного населення.

"Але Москва — це величезна багатомільйонна агломерація, і там справді дуже багато об’єктів промислового призначення. І якщо ми хочемо, щоб росіяни справді відчули, що війна прийшла до їхнього дому, то вони повинні відчувати дискомфорт не тільки на заправках, а й у супермаркетах", — сказав він.

Тим часом 8 липня Росія знову завдала ракетного удару по Києву. Вже відомо про загиблу жінку та значні збитки, завдані цивільній інфраструктурі.

Мешканці міста зазначають, що вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Вишневому після російського обстрілу 6 липня та подальшої детонації боєприпасів загинули дев’ять осіб.

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