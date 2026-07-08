Легче не будет: Кулеба дал совет жителям больших городов, которые обстреливает РФ

За последние недели Россия усилила баллистические атаки по столице Украины с целью сломить тыл и принудить руководство страны пойти на уступки.

В дальнейшем ситуация не улучшится, считает экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Такое мнение он озвучил в беседе со Светланой Павелецкой на своем канале.

Он напомнил беседу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в которой российский дипломат обещал систематические ракетные удары по Украине в ответ на действия ВСУ.

"Я тогда записал видео и сказал, что это будет, это будет плохо, и что кто может, должны держаться, и все должны соблюдать правила безопасности… Те, кто живут в Киеве и других больших городах и должны там жить, продолжайте это делать, а те, у кого уже не выдерживают нервы, те должны временно, по крайней мере, на какое-то время должны куда-то переехать", — говорит Кулеба.

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По его словам, с каждым ракетным ударом по Киеву эмоции накаляются:

"Я общаюсь с людьми из Сум, Запорожья… Они уже на грани. С человеком из Херсона позавчера разговаривал тоже. Ну, люди на грани просто. И, к сожалению, у меня нет хорошей новости, потому что лучше становиться не будет. Потому что чем хуже у России ситуация на фронте в войне, тем более она становится. Хотя кажется, куда уже более жестоко, но факт остается фактом".

Кулеба приводит в пример города Донбасса, которые российская армия уничтожает под ноль.

"У них нет никаких ограничений и предохранителей, что это нельзя, это не по-человечески, а это — культурное наследие", — объясняет он.

При этом дипломат акцентирует на том, что Украина не может отвечать террором на террор гражданских.

"Но Москва – это огромная многомиллионная агломерация, и там действительно очень много целей индустриального характера. И если мы хотим, чтобы россияне действительно почувствовали, что война пришла в их дом, то они должны чувствовать дискомфорт не только на заправках, но и в супермаркетах", — сказал он.

Тем временем 8 июля Россия снова ударила по Киеву баллистикой. Уже известно о погибшей женщине и существенном ущербе для гражданской инфраструктуры.

Жители города отмечают, что взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги.

Напомним, в Вишневом после российского обстрела 6 июля и дальнейшей детонации боеприпасов погибли девять человек.

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