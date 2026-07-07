Взрывы в Вишневом: в больнице скончался еще один пострадавший

Мужчина, получивший тяжелые ранения во время детонации боеприпасов в Вишневом Киевской области 6 июля, скончался в больнице.

Таким образом, количество жертв трагедии возросло до девяти, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, врачи до последнего сражались за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Глава КОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Россия каждый день уносит жизни мирных людей. За каждую потерянную жизнь, за каждую разрушенную судьбу враг непременно понесет справедливую ответственность. Вечная память всем невинно убитым", — написал он.

Последствия удара ВС РФ по Вишневому

В результате ракетных атак и последующей детонаци боеприпасов город-спутник Киева Вишневое понес самые серьезные разрушения с начала полномасштабного вторжения. По предварительным оценкам, повреждено около 13 гектаров жилой застройки.

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Среди поврежденных объектов более 100 жилых домов: 80 частных и свыше 30 многоквартирных. Также повреждены 20 торговых, складских, административных и производственных зданий и семь общежитий для железнодорожников, где проживает более 160 семей. Обследование планируют завершить до четверга.

Взрывы произошли около трех-четырех часов ночи 6 июля. Горящие обломки разлетались по улицам, в результате чего одновременно возникли многочисленные крупные пожары. Больше всего пострадали более пяти улиц с частной застройкой, где отдельные дома выгорели полностью или были разрушены до фундамента.

В городе провели эвакуацию населения, в ходе которой удалось спасти более 500 человек. Власти и сотрудники ГСЧС призвали местных жителей не приближаться к взрывоопасным предметам, оставшимся после атаки.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий взрывов в Вишневом Фото: Суспiльне

Фото: Суспiльне

Фото: Суспiльне

Фото: Суспiльне

После взрывов в городе был зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара по дому в Подольском районе погибли 19 человек.

Также сообщалось, почему жилые дома оказались рядом с военным объектом.