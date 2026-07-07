До 19 увеличилось количество погибших от удара РФ 6 июля: детали поисковых работ, — ГСЧС

В Киеве уже сутки продолжается поисково-спасательная операция после попадания российских средств поражения в жилые дома, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Разборку руин ведут даже ночью, и в ночь на 7 июля из-под завалов извлекли новые тела. Число погибших достигло 19.

Информация о новых погибших дважды за ночь появилась на странице ГСЧС в Facebook. Первое сообщение было опубликовано в полночь — речь шла о двух людях, второе, с данными об одном человеке, — около 7 часов утра. Погибших обнаружили под завалами дома в Дарницком районе. Между тем глава ГСЧС Андрей Даник рассказал СМИ о ходе поисково-спасательных работ после удара РФ 6 июля. Выяснилось, что к работам привлекли около 1000 сотрудников и 250 единиц техники. Основное внимание уделяется двум районам Киева и Вишневому, сказал он.

Помимо информации о двух погибших в Дарницком районе Киева, ГСЧС не сообщило других подробностей о работе на объектах. Есть только данные о 19 погибших по состоянию на 6:45 7 июля. Неизвестно, кого извлекли из-под завалов: пол, возраст и т. д. Отмечается, что спасательные работы продолжаются.

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Между тем Гарник сообщил, что на местах происшествий в Киеве и Вишневом работают лучшие спасатели из Главного мобильного спасательного центра и отряда быстрого реагирования "Дельта". Также выяснилось, что во время российского удара 6 июля ранения получили четверо спасателей. Чиновник уточнил, что в Вишневом произошло два удара подряд, и добавил, что когда сгорели частные дома, удалось добраться до подвалов и "найти там еще живых людей".

"Будем работать еще быстрее, потому что понимаем, что враг может не дать нам передохнуть и перегруппировать весь состав", — сказал Гарник.

Обстрел Киева — что произошло 6 июля

Отметим, что в ночь на 6 июля ВС РФ обстреляли Киев ракетами различных типов и ударными дронами: было запущено 419 боевых средств. Первые взрывы в украинской столице прогремели около 3 часов ночи, также было слышно в пригородах. Утром военная администрация сообщила о разрушении домов в Подольском и Дарницком районах. Кроме того, были повреждения в Голосеевском районе и на Оболони. На фото и видео с мест попаданий — девятиэтажка в Подольском районе: видно пробитый насквозь девятый этаж, обрушенные перекрытия и стены с 9-го по 5–6-й этажи. В Дарницком районе россияне повредили 19-этажное здание и другие высотки, заявили в КМВА.

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Помимо Киева, громко было в Вишневом, рассказали местные жители. Люди говорили о серии взрывов и вспышек после возможного попадания ВС РФ. Позже местные власти объявили, что началась вторичная детонация, и поэтому просят не выходить на улицу и не идти на работу. Также началась эвакуация с восьми самых опасных улиц: вывезли около 600 человек, а детонация прекратилась около 12 часов. Как сообщили в Киевской ОГА, взрывная волна охватила пять улиц и повредила тысячи домов. Появилось заявление президента Украины Владимира Зеленского, который поручил правоохранительным органам выяснить, что произошло в Вишневом.

Напоминаем, что 6 июля стало известно о том, что жилище комментатора Вацка подверглось удару со стороны ВС РФ.