До 19 зросла кількість загиблих від удару РФ 6 липня: деталі пошукових робіт, — ДСНС

У Києві вже добу тривають пошуково-рятувальна операція після влучання засобів ураження Росії у житлові будинки, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Руїни розбирають навіть вночі, і в ніч на 7 липня з-під завалів витягнули нові тіла. Кількість загиблих досягнула 19.

Інформація про нових загиблих двічі за ніч з'явилась на сторінці Facebook ДСНС. Перше повідомлення опублікували опівночі — ішлося про двох людей, друге, з даними про одну людину, — близько 7 год. Загиблих виявили під завалами будинку у Дарницькому районі. Тим часом глава ДСНС Андрій Даник розповів медіа про перебіг пошуково-рятувальних робіт після удару РФ 6 липня. З'ясувалось, що для робіт долучили близько 1000 працівників та 250 одиниць техніки. Основна увага — двом районам Києва та Вишневому, сказав він.

Окрім інформації про двох загиблих у Дарницькому районі Києва ДСНС не додало інших деталей про роботу на об'єктах. Є лише дані про 19 загиблих станом на 6:45 7 липня. Не відомо, кого витягнули з-під завалів: стать, вік тощо. Наголошується, що рятувальні роботи тривають.

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Тим часом Гарник повідомив, що на локаціях у Києві та Вишневому працюють кращі рятувальники з Головного мобільного рятувального центру й загону швидкого реагування "Дельта". Також з'ясувалось, що під час російського удару 6 липня отримали поранення четверо рятувальників. Посадовець уточнив, що у Вишневому сталось два удари поспіль, та додав, що коли вигоріли приватні будинки, то вдалось дістатись до підвалів та "знайшли там ще живих людей".

"Будемо працювати ще швидше, тому що ми розуміємо, що ворог може не дати нам на передишку, на перегрупування всього складу", — сказав Гарник.

Обстріл Києва — що сталось 6 липня

Зазначимо, в ніч на 6 липня ЗС РФ обстріляли Київ ракетами різних типів та ударними дронами: летіло 419 засобів нападу. Перші вибухи в українській столиці пролунали близько 3 год ночі, також було гучно у передмістях. Зранку військова адміністрація повідомила про руйнування будинків у Подільському та Дарницькому районах. Крім того, були пошкодження у Голосіївському районі та на Оболоні. На фото та відео з точок влучання — дев'ятиповерхівка у Подільському районі: бачимо пробитий наскрізь дев'яти поверх, обвалені перекриття та стіни з 9 по 5-6 поверхи. У Дарницькому районі росіяни пошкодили 19-поверхівку та інші висотки, заявили у КМВА.

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Окрім Києва, було гучно у Вишневому, розповіли місцеві жителі. Люди говорили про серію вибухів та спалахів після можливого влучання ЗС РФ. Згодом місцева влада оголосила, що почалась вторинна детонація, і тому просять не виходити на вулицю та не йти на роботу. Також почалась евакуація з восьми найнебезпечніших вулиць: вивезли близько 600 людей, а детонація припинилась близько 12 год. Як повідомили у Київській ОВА, вибухова хвиля занесла п'ять вулиць та пошкодила тисячі будинків. Згодом з'явилась заява президента України Володимира Зеленського, який доручив правоохоронним органам з'ясувати, що сталось у Вишневому.

Нагадуємо, 6 липня стало відомо про помешкання коментатора Вацка, яке потрапило під удар ЗС РФ.