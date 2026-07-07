Вместо домов — руины: как выглядят Киев и Вишневое после масштабного удара РФ (фото)

В Киеве и Вишневом продолжают ликвидировать последствия одного из самых масштабных российских обстрелов. Журналисты показали кадры разрушенных жилых домов, где еще несколько дней назад жили семьи, а сейчас ведутся спасательные работы, разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.

7 июля в Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной российской атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 6 июля. По данным Киевской городской государственной администрации, число жертв российского удара по столице возросло до 19 человек. Ночью сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов в Дарницком районе тела 12-летнего мальчика и его матери. Всего в Киеве пострадали 76 человек, из которых 24 остаются на стационарном лечении, среди них — двое детей.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов запечатлел последствия российского удара по Киеву. На опубликованных кадрах видны полностью разрушенные квартиры, разгромленные подъезды и остатки домашних вещей, оказавшиеся среди бетонных обломков. В квартирах, где еще недавно жили семьи, теперь остались лишь поврежденная мебель, бытовая техника, одежда и другие личные вещи.

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В Дарницком районе уже завершили поисково-спасательную операцию. Именно там погибли 11 человек, в том числе 12-летний мальчик и его мама, тела которых спасатели извлекли ночью.

Последствия удара ВС РФ по Киеву 6 июля Фото: Телеграф Последствия удара ВС РФ по Киеву 6 июля Фото: Телеграф Последствия удара ВС РФ по Киеву 6 июля Фото: Телеграф Последствия удара ВС РФ по Киеву 6 июля Фото: Телеграф Последствия удара ВС РФ по Киеву 6 июля Фото: Телеграф Последствия удара ВС РФ по Киеву 6 июля Фото: Телеграф

Последствия удара ВС РФ по Вишневому — какова ситуация в городе сегодня

Не менее масштабных разрушений подверглось и Вишневое в Киевской области. Журналисты "Киев24" сообщают, что город пережил самые серьезные разрушения с начала полномасштабного вторжения. По предварительным оценкам, повреждено около 13 гектаров жилой застройки — это 200 зданий, среди которых более 100 жилых домов, а также 20 производственных сооружений и семь общежитий железнодорожников.

По словам корреспондентки, взрывы произошли около трех-четырех часов ночи. Горящие обломки разлетались по улицам, в результате чего одновременно возникли многочисленные крупные пожары. Больше всего пострадали более пяти улиц с частной застройкой, где отдельные дома выгорели полностью или были разрушены до фундамента.

Последствия удара ВС РФ по Вишневому в Киевской области Фото: Телеграф

Жительница Вишневого Ольга рассказала журналистам, что во время воздушной тревоги она вместе с дочерью находилась в укрытии. Вернувшись домой после отбоя, она увидела, что её дом полностью сгорел.

"Мы вдвоём с ребёнком, и у нас больше ничего нет", — сказала женщина.

По информации журналистов, в городе продолжаются аварийно-спасательные работы. Местные жители собственными силами расчищают завалы, а рядом работают коммунальные службы, волонтеры и штабы помощи, где пострадавшие могут оформить документы о поврежденном имуществе, получить горячую еду и необходимую поддержку.

Более того, для ликвидации последствий российского нападения в Вишневом ГСЧС задействовало авиацию. Её используют для оперативного обследования пострадавших территорий и координации работы спасателей.

Последствия удара ВС РФ по Вишневому в Киевской области Фото: Телеграф Последствия удара ВС РФ по Вишневому в Киевской области Фото: Телеграф

Стоит отметить, что во время ликвидации последствий удара в городе также существовала угроза повторной детонации боеприпасов. В связи с этим была проведена эвакуация населения, в ходе которой удалось спасти более 500 человек. Спасатели призвали местных жителей не приближаться к взрывоопасным предметам, оставшимся после атаки.

На данный момент официально подтверждена гибель семи человек в Вишневом. По информации пресс-секретаря ГСЧС Киевской области Виктории Рубан, поисковые работы продолжаются, поскольку один человек до сих пор числится пропавшим без вести. По словам очевидцев, во время атаки люди были вынуждены выбегать из охваченных огнем домов, а из-за взрывной волны на них сыпались обломки перекрытий и потолка.

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву крылатыми ракетами и ударными дронами. В целом больше всего пострадали Подольский, Дарницкий и Голосеевский районы столицы.

Также Фокус писал, что после попадания российской ракеты жильцы дома вместе со спасателями собственноручно вытаскивали людей из разрушенных квартир. Один из мужчин, получив ранение, сначала спас жену и сына, а затем помогал другим пострадавшим.