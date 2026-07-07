Замість домівок — руїни: який вигляд мають Київ і Вишневе після масштабного удару РФ (фото)

У Києві та Вишневому продовжують ліквідовувати наслідки одного з наймасштабніших російських обстрілів. Журналісти показали кадри зруйнованих житлових будинків, де ще кілька днів тому жили родини, а нині тривають рятувальні роботи, розбір завалів та допомога постраждалим.

7 липня у Києві оголос День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки, яку окупанти здійснили в ніч на 6 липня. За даними Київської міської державної адміністрації, кількість жертв російського удару по столиці зросла до 19 людей. Уночі співробітники ДСНС деблокували з-під завалів у Дарницькому районі тіла 12-річного хлопчика та його матері. Загалом у Києві постраждали 76 людей, із яких 24 залишаються на стаціонарному лікуванні, серед них — двоє дітей.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зафіксував наслідки російського удару по Києву. На оприлюднених кадрах видно повністю зруйновані квартири, понівечені під'їзди та залишки домашніх речей, що опинилися серед бетонних уламків. У помешканнях, де ще нещодавно жили сім'ї, тепер залишилися лише пошкоджені меблі, побутова техніка, одяг та інші особисті речі.

Відео дня

У Дарницькому районі вже завершили пошуково-рятувальну операцію. Саме там загинули 11 людей, серед яких — 12-річний хлопчик та його мама, чиї тіла рятувальники деблокували вночі.

Наслідки удару ЗС РФ по Києву 6 липня Фото: Телеграф Наслідки удару ЗС РФ по Києву 6 липня Фото: Телеграф Наслідки удару ЗС РФ по Києву 6 липня Фото: Телеграф Наслідки удару ЗС РФ по Києву 6 липня Фото: Телеграф Наслідки удару ЗС РФ по Києву 6 липня Фото: Телеграф Наслідки удару ЗС РФ по Києву 6 липня Фото: Телеграф

Наслідки удару ЗС РФ по Вишневому — яка ситуація в місті сьогодні

Не менш масштабних руйнувань зазнало й Вишневе на Київщині. Журналісти "Київ24" повідомляють, що місто пережило найбільші руйнування від початку повномасштабного вторгнення. За попередніми оцінками, пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови — це 200 будівель, серед яких понад 100 житлових будинків, а також 20 виробничих споруд і сім гуртожитків залізничників.

За словами кореспондентки, вибухи сталися близько третьої-четвертої години ночі. Палаючі уламки розліталися вулицями, через що одночасно виникли численні масштабні пожежі. Найбільше постраждали понад п'ять вулиць приватної забудови, де окремі будинки вигоріли повністю або були зруйновані до фундаменту.

Наслідки удару ЗС РФ по Вишневому на Київщині Фото: Телеграф

Жителька Вишневого Ольга розповіла журналістам, що під час повітряної тривоги разом із донькою перебувала в укритті. Повернувшись додому після відбою, вона побачила, що її будинок повністю згорів.

"Ми вдвох з дитиною, і в нас немає нічого більше", — сказала жінка.

За інформацією журналістів, у місті тривають аварійно-рятувальні роботи. Місцеві жителі власними силами розбирають завали, а поруч працюють комунальні служби, волонтери та штаби допомоги, де постраждалі можуть оформити документи щодо пошкодженого майна, отримати гарячу їжу та необхідну підтримку.

Ба більше, для ліквідації наслідків російської атаки у Вишневому ДСНС залучила авіацію. Її використовують для оперативного обстеження пошкоджених територій і координації роботи рятувальників.

Наслідки удару ЗС РФ по Вишневому на Київщині Фото: Телеграф Наслідки удару ЗС РФ по Вишневому на Київщині Фото: Телеграф

Варто зауважити, що під час ліквідації наслідків удару в місті також існувала загроза повторної детонації боєприпасів. Через це проводилася евакуація населення, під час якої вдалося врятувати понад 500 людей. Рятувальники закликали місцевих жителів не наближатися до вибухонебезпечних предметів, які залишилися після атаки.

Наразі офіційно підтверджена загибель семи людей у Вишневому. За інформацією речниці ДСНС Київської області Вікторії Рубан, пошукові роботи тривають, адже одна людина досі вважається безвісти зниклою. За словами очевидців, під час атаки люди змушені були вибігати з охоплених вогнем будинків, а через вибухову хвилю на них сипалися елементи перекриттів і стелі.

Нагадаємо, що в ніч на 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву крилатими ракетами та ударними дронами. Загалом, найбільше постраждали Подільський, Дарницький і Голосіївський райони столиці.

Також Фокус писав, що після влучання російської ракети мешканці будинку разом із рятувальниками власноруч витягували людей із зруйнованих квартир. Один із чоловіків, отримавши поранення, спершу врятував дружину та сина, а потім допомагав іншим постраждалим.