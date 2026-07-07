Вибухи у Вишневому: у лікарні помер ще один постраждалий

Чоловік, який отримав важкі поранення під час вибуху боєприпасів у Вишневому Київської області 6 липня, помер у лікарні.

Таким чином, кількість жертв трагедії зросла до дев'яти, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, лікарі до останнього боролися за життя постраждалого, але врятувати його не вдалося.

Голова КОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

"Росія щодня забирає життя мирних людей. За кожне втрачене життя, за кожну зруйновану долю ворог неодмінно понесе справедливу відповідальність. Вічна пам’ять усім невинно вбитим", — написав він.

Наслідки удару ЗС РФ по Вишневому

Внаслідок ракетних ударів та подальшої детонації боєприпасів місто-супутник Києва Вишневе зазнало найсерйозніших руйнувань з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми оцінками, пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.

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Серед пошкоджених об’єктів — понад 100 житлових будинків: 80 приватних та понад 30 багатоквартирних. Також пошкоджено 20 торговельних, складських, адміністративних і виробничих будівель та сім гуртожитків для залізничників, де проживає понад 160 сімей. Обстеження планують завершити до четверга.

Вибухи сталися близько третьої-четвертої години ночі 6 липня. Палаючі уламки розліталися вулицями, внаслідок чого одночасно виникли численні великі пожежі. Найбільше постраждали понад п’ять вулиць із приватною забудовою, де окремі будинки повністю згоріли або були зруйновані до фундаменту.

У місті провели евакуацію населення, під час якої вдалося врятувати понад 500 осіб. Влада та співробітники ДСНС закликали місцевих мешканців не наближатися до вибухонебезпечних предметів, що залишилися після атаки.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибухів у Вишневому Фото: Суспiльне

Фото: Суспiльне

Фото: Суспiльне

Фото: Суспiльне

Після вибухів у місті було зафіксовано червоний рівень забруднення повітря.

Нагадаємо, що в Києві внаслідок ракетного удару по будинку в Подільському районі загинули 19 осіб.

Також повідомлялося, чому житлові будинки опинилися поруч із військовим об’єктом.