В Кремле заявили, что Россия якобы готова достичь целей войны мирным путем, если Украина, по версии Москвы, "проявит добрую волю" и примет необходимые решения. Однако в отсутствие таких шагов боевые действия будут продолжаться.

Как сообщает российское государственное агентство ТАСС, соответствующие заявления 7 июля во время брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве утверждают, что путь к мирному урегулированию войны зависит исключительно от решений украинских властей. В частности, ситуация может перейти в дипломатическую плоскость только при условии, что Киев согласится на шаги, которых требует российская сторона.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия не планирует сворачивать военную кампанию. Он заявил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Москва не достигнет поставленных ею целей. При этом Песков в очередной раз повторил тезис о том, что Россия считает политико-дипломатический способ завершения войны более желательным, однако возлагает ответственность за отсутствие переговорного процесса на украинскую сторону.

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"Всё может перейти в русло мирного урегулирования, когда киевский режим проявит добрую волю и будет готов принять необходимые важные решения", — заявил Песков, комментируя перспективы дипломатического завершения войны и достижения целей так называемой "специальной военной операции".

Кроме того, в ходе брифинга Песков прокомментировал военную поддержку Украины со стороны западных союзников. По его словам, новые поставки вооружения из стран НАТО, как считают в Кремле, не повлияют на ход российской военной кампании и не помешают достижению поставленных Россией целей.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что российские войска, по его словам, продолжают выполнять боевые задачи, в частности на территории Донецкой области, а также работают над созданием так называемой "буферной зоны" вблизи украинской границы.

Более того, Песков также подтвердил, что между Россией и Соединёнными Штатами сохраняются рабочие контакты. По его словам, Москва рассчитывает, что американские усилия по поиску путей мирного урегулирования войны принесут результат, и заверил, что Кремль, как и прежде, заявляет о готовности к диалогу.

"Мы поддерживаем рабочие контакты с американской стороной и надеемся, что её усилия, направленные на урегулирование ситуации мирным путём, в конечном итоге принесут результат. По крайней мере, мы, как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, сохраняем открытость к этому", — сказал Песков.

В то же время, отвечая на вопрос о предстоящем саммите НАТО, Песков отметил, что в Кремле расценивают заявления Альянса в отношении России как конфронтационные. Он добавил, что российские власти будут внимательно следить за ходом встречи и решениями, которые будут принимать её участники.

Напомним, как писал обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман, российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда все возможные сценарии дальнейшей эскалации войны приводят к невыгодному для Кремля результату. По его мнению, у России ограниченные возможности для усиления давления, поэтому до конца года Путин может быть вынужден отказаться от своих максималистских требований и согласиться на мирные переговоры.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов предполагает, что шансы на завершение войны до конца 2026 года сохраняются, однако для этого нынешняя эскалация должна смениться деэскалацией и возобновлением переговорного процесса. По его словам, Украина не согласится на территориальные уступки, а главной задачей на данный момент является стабилизация ситуации на фронте и начало переговоров на своих условиях.