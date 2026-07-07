Зеленський має проявити "добру волю": у Кремлі назвали умову "мирного" досягнення цілей війни

У Кремлі заявили, що Росія нібито готова досягти цілей війни мирним шляхом, якщо Україна, за версією Москви, "проявить добру волю" та ухвалить необхідні рішення. Однак за відсутності таких кроків бойові дії триватимуть.

Як пише російське державне агентство ТАСС, відповідні заяви 7 липня під час брифінгу зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, у Москві стверджують, що шлях до мирного врегулювання війни залежить лише від рішень української влади. Зокрема, ситуація може перейти в дипломатичну площину лише за умови, якщо Київ погодиться на кроки, яких вимагає російська сторона.

Водночас представник Кремля наголосив, що Росія не планує згортати військову кампанію. Він заявив, що бойові дії триватимуть доти, доки Москва не досягне визначених нею цілей. При цьому Пєсков вкотре повторив тезу, що Росія вважає політико-дипломатичний спосіб завершення війни більш бажаним, однак покладає відповідальність за відсутність переговорного процесу на українську сторону.

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"Усе може перейти в русло мирного врегулювання, коли київський режим проявить добру волю та буде готовий ухвалити необхідні важливі рішення", — заявив Пєсков, коментуючи перспективи дипломатичного завершення війни та досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції".

Також під час брифінгу Пєсков прокоментував військову підтримку України з боку західних союзників. За його словами, нові поставки озброєння від країн НАТО, як вважають у Кремлі, не вплинуть на перебіг російської військової кампанії та не завадять досягненню поставлених Росією цілей.

Крім того, представник Кремля заявив, що російські війська, за його словами, продовжують виконувати бойові завдання, зокрема на території Донецької області, а також працюють над створенням так званої "буферної зони" поблизу українського кордону.

Ба більше, Пєсков також підтвердив, що між Росією та Сполученими Штатами зберігаються робочі контакти. За його словами, Москва розраховує, що американські зусилля щодо пошуку шляхів мирного врегулювання війни дадуть результат, і запевнив, що Кремль, як і раніше, заявляє про готовність до діалогу.

"Ми підтримуємо робочі контакти з американською стороною та сподіваємося, що її зусилля, спрямовані на переведення ситуації в мирне русло, зрештою дадуть результат. Принаймні ми, як неодноразово заявляв президент Росії Володимир Путін, зберігаємо відкритість до цього", — сказав Пєсков.

Водночас, відповідаючи на запитання стосовно майбутнього саміту НАТО, Пєсков зазначив, що в Кремлі розцінюють заяви Альянсу щодо Росії як конфронтаційні. Він додав, що російська влада уважно стежитиме за перебігом зустрічі та рішеннями, які ухвалюватимуть її учасники.

Нагадаємо, як писав оглядач The Financial Times Гідеон Рахман, російський диктатор Володимир Путін опинився у ситуації, коли всі можливі сценарії подальшої ескалації війни ведуть до невигідного для Кремля результату. На його думку, Росія має обмежені можливості для посилення тиску, тому до кінця року Путін може бути змушений відмовитися від своїх максималістських вимог і погодитися на мирні переговори.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов припускає, що шанси на завершення війни до кінця 2026 року залишаються, однак для цього нинішня ескалація має змінитися деескалацією та відновленням переговорного процесу. За його словами, Україна не погодиться на територіальні поступки, а головним завданням наразі є стабілізація ситуації на фронті та початок переговорів на власних умовах.