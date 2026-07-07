"Видно кінець війни": озвучили чотири сценарії, які переконають Путіна підписати мир, — FT

Російський диктатор Володимир Путін опинився у ситуації, коли може діяти за чотирма різними сценаріями, але усі вони мають поганий кінець, вважає оглядач The Financila Times Гідеон Рахман. Сценарії розташовані у діапазоні від "м'ясних штурмів" на фронті до гібридного вторгнення у країну Європи. Чому Путін погодиться на мирні переговори і при цьому навіть зменшить максималістські вимоги?

Щоб вийти з глухого кута російсько-української війни Путін може спробувати ескалювати, ідеться в огляді Рахмана 35 років пише про глобалізацію та світову політику. На думку оглядача, у Москви немає інструментів для посилення на тиску. З огляду на це він вважає, що наближається завершення війни.

Оглядач почав з того, як після ударів України піднялись стовпи диму над Санкт-Петербургом та Москвою, і як росіяни вишикувались у черги за дефіцитним пальним. Потім навів оцінку світового політика, який сказав, що "ситуація змінилась і Путін програв": це сказав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Далі у матеріалі перелічуються чотири сценарії розвитку війни, які має Путін, і причини, чому вони не допоможуть.

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Мирні переговори — які варіанти є у Путіна

Рахман зауважив, що на сьогодні не бачать варіанту, щоб Путін вже зараз змирився з поразкою. Але він має не так багато сценаріїв, щоб протриматись ще трошки й в підсумку все ж програти, ідеться у матеріалі FT.

"У Путіна, безумовно, є варіанти ескалації. Його проблема в тому, що всі вони погані", — написав оглядач.

Сценарії Путіна

Посилення тиску на фронт в Україні. На сьогодні РФ звітує про взяття Костянтинівки, якого насправді немає, та посилено б'є ракетами по українцях. Водночас на фронті у росіян мінімальні просування, а щомісяця гине близько 35 тис. осіб. До всього, ризиковано проводити загальну мобілізацію, яку погано прийме суспільство. З огляду на це не відбудеться "проривів", які хотів би бачити Путін. ЗС РФ не здатні навіть "м'ясними штурмами" серйозно посунути лінію боїв, написав оглядач. Ядерний удар. Щодо використання ядерної зброї, то Рахман визнав, що цього сценарію справді боїться Захід, який постійно спиняли активність України, побоюючись ескалації. Втім, Путін так часто озвучував ці погрози, що вони "девальвувались". До всього, проти ядерного удару проти Китай та Індія — основні партнери Москви, від яких залежать росіяни. Пряме вторгнення у країну Європи. Рахман нагадав, що західні розвідки попереджають про можливість прямого вторгнення на територію країн-членів НАТО та ЄС. Можливий напад під приводом "захисту російськомовних", щоб потім примусити Захід відступитись від України в обмін на те, що росіяни заберуться додому. Оглядач вважає цей варіант малоймовірним, оскільки РФ та Путін постійно уникають прямих сутичок з НАТО, а сьогодні ще немає сил, які усі скуті на війні в Україні. Гібридне вторгнення. У цьому контексті згадали про підриви посилок DHL, замах на директора Rheinmetall, атаки на кабелі Інтернет, електромережі тощо. Цей варіант міг би бути загрозливим, але, на думку оглядача, Захід до цього готовий. З його слів, США та РФ давно могли "розмістили кібер-еквівалент бомб, що не вибухнули, всередині критичної інфраструктури один одного": таким чином зберігають "рівновагу".

"Україна та її західні партнери готові до небезпечного літа. Вони сподіваються, що Путіну та оточуючим, можливо, доведеться прийняти реальність і відмовитися від своїх максималістських цілей до кінця року. Нарешті може бути видно кінець війни в Україні", — підсумував Рахман.

Зазначимо, 7 липня з'явилось інтерв'ю глави офісу президента Кирила Буданова, у якому він, серед іншого, зачепив питання завершення війни. Зі слів Буданова, зараз триває ескалація, і щоб її спинити, потрібно максимізувати ескалацію, і тоді Путін погодиться на мирні переговори. Орієнтовно, дедлайн — до кінця 2026 року.

Нагадуємо, 3 липня медіа опублікували інформацію від власних джерел про план вторгнення РФ у Польщу.