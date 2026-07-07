"Виден конец войны": озвучены четыре сценария, которые убедят Путина подписать мир, — FT

Российский диктатор Владимир Путин оказался в ситуации, когда он может действовать по четырем различным сценариям, но все они заканчиваются плохо, считает обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман. Сценарии варьируются от "мясорубок" на фронте до гибридного вторжения в европейскую страну. Почему Путин согласится на мирные переговоры и при этом даже смягчит свои максималистские требования?

Чтобы выйти из тупика российско-украинской войны, Путин может попытаться усилить напряженность, говорится в обзоре Рахмана, который уже 35 лет пишет о глобализации и мировой политике. По мнению обозревателя, у Москвы нет инструментов для усиления давления. Учитывая это, он считает, что приближается завершение войны.

Обозреватель начал с того, как после ударов Украины над Санкт-Петербургом и Москвой поднялись столбы дыма, и как россияне выстроились в очереди за дефицитным топливом. Затем он привёл оценку мирового политика, который заявил, что "ситуация изменилась и Путин проиграл": об этом сказал премьер-министр Канады Марк Карни. Далее в материале перечисляются четыре сценария развития войны, которые есть у Путина, и причины, по которым они не помогут.

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Мирные переговоры — какие варианты есть у Путина

Рахман отметил, что на данный момент не видит варианта, при котором Путин уже сейчас смирился бы с поражением. Однако у него не так много сценариев, чтобы продержаться ещё немного и в итоге всё же проиграть, говорится в материале FT.

"У Путина, безусловно, есть варианты эскалации. Его проблема в том, что все они плохие", — написал обозреватель.

Сценарии Путина

Усиление давления на фронте в Украине. На сегодняшний день РФ сообщает о взятии Константиновки, которого на самом деле не было, и усиленно обстреливает украинцев ракетами. В то же время на фронте у россиян минимальные продвижения, а ежемесячно гибнет около 35 тыс. человек. К тому же рискованно проводить всеобщую мобилизацию, которую общество воспримет негативно. Учитывая это, "прорывов", которые хотел бы видеть Путин, не произойдет. Вооруженные силы РФ не способны даже "мясными штурмами" серьезно сдвинуть линию боевых действий, написал обозреватель. Ядерный удар. Что касается применения ядерного оружия, то Рахман признал, что этого сценария действительно боится Запад, который постоянно сдерживал активность Украины, опасаясь эскалации. Впрочем, Путин так часто озвучивал эти угрозы, что они "девальвировались". К тому же против ядерного удара выступают Китай и Индия — основные партнеры Москвы, от которых зависят россияне. Прямое вторжение в европейскую страну. Рахман напомнил, что западные спецслужбы предупреждают о возможности прямого вторжения на территорию стран-членов НАТО и ЕС. Возможно нападение под предлогом "защиты русскоязычного населения", чтобы затем заставить Запад отступить от Украины в обмен на то, что россияне уйдут домой. Обозреватель считает этот вариант маловероятным, поскольку РФ и Путин постоянно избегают прямых столкновений с НАТО, а сегодня еще нет сил, которые все задействованы в войне в Украине. Гибридное вторжение. В этом контексте вспомнили о взрывах посылок DHL, покушении на директора Rheinmetall, атаках на интернет-кабели, электросети и т. д. Этот вариант мог бы представлять угрозу, но, по мнению обозревателя, Запад к этому готов. По его словам, США и РФ давно могли "разместить кибер-эквивалент неразорвавшихся бомб внутри критической инфраструктуры друг друга": таким образом сохраняется "равновесие".

"Украина и её западные партнеры готовы к опасному лету. Они надеются, что Путину и его окружению, возможно, придётся принять реальность и отказаться от своих максималистских целей до конца года. Наконец-то может проглянуться конец войны в Украине", — подытожил Рахман.

Отметим, что 7 июля появилось интервью главы офиса президента Кирилла Буданова, в котором он, среди прочего, затронул вопрос о завершении войны. По словам Буданова, сейчас продолжается эскалация, и чтобы её остановить, нужно довести эскалацию до максимума, и тогда Путин согласится на мирные переговоры. Ориентировочный крайний срок — до конца 2026 года.

Напоминаем, что 3 июля СМИ опубликовали информацию из собственных источников о плане вторжения РФ в Польшу.