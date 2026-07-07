Война может закончиться в 2026 году: Буданов объяснил, будут ли территориальные уступки

Глава офиса президента Кирилл Буданов считает, что есть шансы завершить войну до конца 2026 года. По словам Буданова, весной мирные переговоры с Россией шли хорошими темпами, но на сегодняшний день ситуация перешла в стадию эскалации. Как остановить эскалацию, какие изменения на фронте нужны Украине и возможны ли уступки?

Украина не согласится на территориальные уступки, и речь уже не идет о "выборах" и референдуме, который должен был бы утвердить уступки, требуемые Кремлем, — об этом заявил в интервью глава пресс-службы президента "РБК-Украина". В то же время и РФ не удовлетворится "защитой русского языка": ситуация на войне зашла слишком далеко. На сегодняшний день главная задача Украины — остановить отступление на фронте и перейти к мирным переговорам на своих условиях. По мнению Буданова, не имеет значения форма этих переговоров и будут ли в них участвовать представители президента США Дональда Трампа. По его словам, главное в данном случае — результат, то есть завершение войны.

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Мирные переговоры — Буланов о шансах на окончание войны, см. с 22:20

Во время интервью ведущий задал Буданову прямой вопрос: есть ли шанс на завершение войны в этом году. Глава ОП сказал, что это возможно, но не в условиях эскалации, которая продолжается сейчас. По его словам, сначала должна произойти деэскалация, а затем — продолжение переговоров и диалог. А условием для выхода из такой ситуации является максимизация эскалации, сказал он.

"Шансы есть, и весной переговоры шли очень хорошими темпами. Сейчас мы все вступили в фазу эскалации, это все понимают. Чтобы выйти из эскалации, обычно требуется довести её до предела", — прозвучало в ходе интервью.

Буданов также отметил, что переговоры начнутся, если "стороны заинтересованы". Затем он уточнил, что российский диктатор Путин, по его мнению, в какой-то момент всё же станет "заинтересованным". При этом у Украины есть "окно возможностей", связанное с ноябрьскими выборами в США и с двумя годами, в течение которых Трамп будет у власти. Буданов подытожил, что это также "один из [весомых] факторов, но, поверьте, это не самое главное".

"Я не чувствую и не вижу давления на нас", — заверил чиновник в ответ на вопрос о возможном давлении со стороны партнеров на Украину в целях достижения мира.

Мирные переговоры — подробности

Отметим, что в июне-июле 2026 года РФ, Украина и США высказались по поводу мирных переговоров и завершения войны. В частности, Путин сделал два противоречивых заявления. В первом заявлении российского диктатора говорилось о том, что он не пойдет на переговоры, поскольку Украина наносит удары по РФ и провоцирует внутренний конфликт. Во втором — он согласился на переговоры, но только на условиях капитуляции Украины, изложенных в так называемом "Стамбульском соглашении 2022 года".

Тем временем госсекретарь Трампа Марко Рубио высказался по поводу "духа Анкориджа", на который постоянно ссылались россияне, требуя уступок от США и Украины. Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что на Аляске не было никаких договоренностей между американским и российским президентами и что "духа Анкориджа" не существует.

9 июня было опубликовано заявление президента Зеленского, в котором говорилось об открытии "окна" для мирных переговоров летом 2026 года. По словам главы государства, июль и август могут стать "решающими".

Напоминаем, что 3 июля силы сопротивления сообщили о подготовке оккупационных властей к эвакуации из Крыма: эта информация появилась через неделю после 40-дневной операции СБУ, о которой заявил Зеленский.