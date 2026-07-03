Оккупационные власти начали эвакуацию из Керчи и Феодосии: что вывозят и когда дедайн, — АТЕШ

Представители оккупационных властей на Крымском полуострове получили приказ о срочной эвакуации, сообщили представители сил сопротивления АТЕШ. Известно о приказе для Феодосии и Керчи, населенных пунктов на южном побережье возле Крымского моста, но его получили и другие. На полуострове заметили и другие признаки тревоги оккупантов, которые начали проявляться после перерезания логистики и начала изоляции Крыма.

В приказе, полученном в оккупационных администрациях, речь идет о вывозе документов и техники, сообщается в Telegram-канале партизанского движения АТЕШ. В сообщении приводятся две даты дедлайна с разницей в один день — 4 июля и 3 июля. Подчеркивается, что это нужно сделать срочно. Некоторые чиновники начали действовать самовольно, берут отпуск и уезжают в Краснодарский край, написали партизаны.

Сообщение с информацией об эвакуации оккупантов из Крыма появилось днём 3 июля. Отмечается необычное поведение российских чиновников в условиях кризиса, в котором оказался оккупированный полуостров. Выяснилось, что они начали "болеть", брать отпуска по состоянию здоровья и выезжать на территорию РФ.

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АТЕШ напомнил о другом случае с четко указанным сроком, который произошел в конце июня. Партизаны узнали, что местный оперативный штаб перевели на круглосуточный режим работы: выяснилось, что это было приурочено к массированному удару Сил обороны, который состоялся 21 июня. Кроме того, 14 июня стало известно о разработке планов эвакуации штабов Черноморского флота РФ в Новороссийск. Среди прочего, офицеры и их семьи начали паковать чемоданы, продавать имущество и готовиться к отъезду, написали партизаны.

Ситуация в Крыму — информация АТЕШ об эвакуации оккупантов Фото: Скриншот

Ситуация в Крыму — подробности

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пока не писал о необходимости эвакуации с полуострова. Его последнее сообщение о текущей ситуации — информация о визите в Армянск и беспокойстве из-за отсутствия электроснабжения. По словам Аксенова, "в настоящее время" единственная задача оккупантов — это "налаживание связи с населением": никаких других планов и действий нет.

Между тем глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев утром 3 июля сообщил, что на восьми заправках появится топливо, но его хватит лишь на 100 машин на каждой.

Отметим, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 40-дневной спецоперации, которую по его приказу начала СБУ. Цель операции — оказать давление на РФ с целью завершения войны. Перед этим, 17 июня, появилось интервью министра обороны Михаила Федорова, который заявил, что существует план изоляции Крыма и его уже начали реализовывать. Между тем стало известно о серии ударов по логистике оккупированного полуострова. Сначала взорвали мосты на Крымском перешейке и на временно оккупированной территории Херсонской области. Также были нанесены удары по паромам, на которых переправляли бензовозы. Затем началась серия атак на подстанции, ТЭС и железнодорожные мосты. Между тем россияне начали жаловаться на отсутствие топлива в Крыму и длительные отключения электроснабжения, которые иногда длились по 24 часа.

Напоминаем, что СБУ сообщила об успешной операции на авиабазе "Саки": какие цели удалось поразить.