ГУР вывели из строя последний железнодорожный паром РФ в Керчи: что об этом известно (фото)

Украинские разведчики вывели из строя последний железнодорожный паром российских оккупационных сил в Керченском проливе. Как отмечает ведомство, этот удар военные нанесли БпЛА и, в конце концов, существенно усложнили логистику врага на временно оккупированном полуострове.

Об этом сообщило на своей странице в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Так, в ночь на 6 апреля подразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины осуществили атаку с применением БпЛА по железнодорожному парому "Славянин", который использовался российскими оккупационными войсками в Керченском проливе. В результате ударов судно было выведено из строя.

ГУР вывели из строя последний железнодорожный паром РФ в Керчи Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

По данным разведки, "Славянин" оставался последним функционирующим железнодорожным паромом противника в этом районе. Он играл ключевую роль в обеспечении российской военной группировки во временно оккупированном Крыму, в частности транспортировке горюче-смазочных материалов, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Відео дня

В ГУР напомнили, что ранее, в марте 2026 года, украинские спецназовцы уже вывели из строя другой железнодорожный паром оккупантов — "Авангард", а также нанесли повреждения "Славянину". Более того, украинская разведка подчеркнула, что системная работа по уничтожению логистических возможностей российских оккупационных сил продолжается.

"Системное уничтожение логистических возможностей агрессора продолжается! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 марта бойцы Главного управления разведки Украины нанесли удары по российским судам в Керченском проливе, выведя из строя железнодорожный паром "Славянин" и повредив "Авангард". В частности, ликвидированные суда были ключевыми элементами Керченской паромной переправы и использовались для транспортировки вооружения, техники и боеприпасов. Также тогда украинские силы поразили инфраструктуру порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ, который играет важную роль в обеспечении военной логистики российской армии.

Кроме того, Фокус писал, что в ночь на 8 апреля в Феодосии во временно оккупированном Крыму вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе после серии взрывов, которые слышали местные жители ночью. По предварительным данным, огонь охватил по меньшей мере два резервуара, а густой дым был виден за несколько километров от места инцидента.