ГУР вивели з ладу останній залізничний пором РФ у Керчі: що про це відомо (фото)

Українські розвідники вивели з ладу останній залізничний пором російських окупаційних сил у Керченській протоці. Як зазначає відомство, цей удар військові завдали БпЛА та, зрештою, суттєво ускладнили логістику ворога на тимчасово окупованому півострові.

Про це повідомило на своїй сторінці в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Так, у ніч на 6 квітня підрозділи Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили атаку із застосуванням БпЛА по залізничному порому "Славянин", який використовувався російськими окупаційними військами у Керченській протоці. Внаслідок ударів судно було виведене з ладу.

ГУР вивели з ладу останній залізничний пором РФ у Керчі Фото: пресслужба ГУР Міноборони

За даними розвідки, "Славянин" залишався останнім функціонуючим залізничним поромом противника у цьому районі. Він відігравав ключову роль у забезпеченні російського військового угруповання в тимчасово окупованому Криму, зокрема транспортуванні паливно-мастильних матеріалів, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Відео дня

У ГУР нагадали, що раніше, у березні 2026 року, українські спецпризначенці вже вивели з ладу інший залізничний пором окупантів — "Авангард", а також завдали пошкоджень "Славянину". Ба більше, українська розвідка наголосила, що системна робота зі знищення логістичних спроможностей російських окупаційних сил триває.

"Системне винищення логістичних спроможностей агресора триває! Слава Україні!", — йдетсья в дописі.

Нагадаємо, що у ніч з 13 на 14 березня бійці Головного управління розвідки України завдали ударів по російських суднах у Керченській протоці, вивівши з ладу залізничний пором "Славянін" та пошкодивши "Авангард". Зокрема, ліквідовані судна були ключовими елементами Керченської поромної переправи та використовувалися для транспортування озброєння, техніки й боєприпасів.Також тоді українські сили уразили інфраструктуру порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ, який відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики російської армії.

