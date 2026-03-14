Перевозили зброю та боєприпаси: спецпризначенці ГУР уразили два судна у Керченській протоці

Українські розвідники вивели з ладу залізничний пором "Славянін" та пошкодили судно "Авангард". Ці плавзасоби росіяни використовували для ведення війни проти України.

У ніч з 13 на 14 березня бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки завдали успішних ударів по двох військових суднах Росії. Про це повідомляє ГУР МОУ.

Було виведено з ладу залізничний пором "Славянін". Також пошкодження отримало судно "Авангард". Судна були основними елементами "Керченської поромної переправи" та відігравали значну роль у воєнній логістиці. Зокрема вони транспортували зброю, військову техніку й боєприпаси.

Пором перед атакою бійців ГУР Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Окрім того, як зазначається, спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарскому краї Росії, який активно експлуатується для ведення війни проти України.

Російський пором у Керченській протоці Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Зазначимо, у травні 2024 року ЗСУ ракетами ATACMS вразили пороми "Авангард" та "Конро Трейдер", які могли перевозити снаряди з порту "Кавказ" до тимчасово окупованого Криму. У липні того ж року суттєві пошкодження отримав й російський пором "Славянин". У британській розвідці припускали, що "Славянин", найімовірніше, перевозив скраплений газ. А на думку колишнього начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, саме цим поромом доправляли вантажі в окупований Крим.

Нагадаємо, у районі міста Інкерман у Криму було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник".

Фокус писав, що у ніч на 14 березня ударні безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю Росії. Було уражено установку, що є ключовим вузлом цього НПЗ.