Витік газу та масштабна пожежа: дрони уразили ключовий вузол Афіпського НПЗ (відео)
У ніч на 14 березня ударні безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю Росії.
Внаслідок атаки було уражено установку, що є ключовим вузлом цього НПЗ, повідомив OSINT-канал "Кіберборошно".
"Підтвердження ураження установки АТ-22/4 на Афіпському НПЗ вночі 14.03.2026. Відповідно до відео, яке стало доступним в інтернеті, видно горіння однієї з колон установки, а також витік газу із супутньої естакади. Дана установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти", — йдеться у повідомленні.
Кадри з моментом ураження та пожежею на Афіпському НПЗ оприлюднив телеграм-канал "Exilenova+".
Удар по Афіпському НПЗ підтвердив також оперативний штаб Краснодарського краю.
"На Афіпському НПЗ у Сіверському районі сталася пожежа через падіння уламків безпілотного літального апарата. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Загорілися технічні установки", — йдеться у повідомленні.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Афіпському НПЗ.
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада ударні безпілотники також атакували Афіпський нафтопереробний завод.
Цей же НПЗ БПЛА атакували у ніч на 26 вересня.