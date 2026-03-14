Витік газу та масштабна пожежа: дрони уразили ключовий вузол Афіпського НПЗ (відео)

У ніч на 14 березня ударні безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краю Росії.

Внаслідок атаки було уражено установку, що є ключовим вузлом цього НПЗ, повідомив OSINT-канал "Кіберборошно".

"Підтвердження ураження установки АТ-22/4 на Афіпському НПЗ вночі 14.03.2026. Відповідно до відео, яке стало доступним в інтернеті, видно горіння однієї з колон установки, а також витік газу із супутньої естакади. Дана установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти", — йдеться у повідомленні.

Фотоколаж з підтвердженням ураження на Афіпському НПЗ від осінтерів Фото: Соцмережі

Кадри з моментом ураження та пожежею на Афіпському НПЗ оприлюднив телеграм-канал "Exilenova+".

Удар по Афіпському НПЗ підтвердив також оперативний штаб Краснодарського краю.

"На Афіпському НПЗ у Сіверському районі сталася пожежа через падіння уламків безпілотного літального апарата. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Загорілися технічні установки", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки дронів по Афіпському НПЗ.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада ударні безпілотники також атакували Афіпський нафтопереробний завод.

Цей же НПЗ БПЛА атакували у ніч на 26 вересня.