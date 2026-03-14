Утечка газа и масштабный пожар: дроны поразили ключевой узел Афипского НПЗ (видео)

В ночь на 14 марта ударные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

В результате атаки была поражена установка, которая является ключевым узлом этого НПЗ, сообщил OSINT-канал "Киберборошно".

"Подтверждение поражения установки АТ-22/4 на Афипском НПЗ ночью 14.03.2026. Согласно видео, которое стало доступным в интернете, видно горение одной из колонн установки, а также утечка газа из сопутствующей эстакады. Данная установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти", — говорится в сообщении.

Фотоколлаж с подтверждением поражения на Афипском НПЗ от осинтеров Фото: Соцмережі

Кадры с моментом поражения и пожаром на Афипском НПЗ обнародовал телеграм-канал "Exilenova+".

Удар по Афипскому НПЗ подтвердил также оперативный штаб Краснодарского края.

"На Афипском НПЗ в Северском районе произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Афипскому НПЗ.

Напомним, в ночь на 29 ноября ударные беспилотники также атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Этот же НПЗ БПЛА атаковали в ночь на 26 сентября.