Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ на юге РФ (видео)

В ночь на 26 сентября дроны долетели до Краснодарского края РФ и ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который там располагается.

В результате поражения на НПЗ вспыхнул масштабный пожар, видно из видео, обнародованного телеграм-каналом "Exilenova+".

"Предварительно Силы Обороны Украины ударными БПЛА поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Само поражение произошло около 2 часов ночи по киевскому времени.

Отметим, что Афипский НПЗ — это крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае, с проектной мощностью переработки 6,25 миллионов тонн нефти в год. Он входит в группу "Сафмар" и является одним из крупнейших на юге России, выпуская бензин и дизельное топливо.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал поражение Афипского НПЗ.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала удар по этому нефтеперерабатывающему заводу.

Напомним, в ночь на 20 сентября дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной.

18 сентября Силы обороны Украины атаковали нефтехимический комплекс в Башкортостане.