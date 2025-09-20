Долетели до Саратова: дроны разбомбили российский НПЗ в 450 км от границы с Украиной (видео)

В ночь на 20 сентября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Саратов, который располагается на расстоянии более 450 километров от границы с Украиной.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно масштабный пожар, который вспыхнул после удара дронов.

Комментаторы за кадром подтверждают, что БПЛА поразили именно нефтеперерабатывающий завод Саратова.

В то же время на момент публикации материала губернатор Саратовской области Роман Бусаргин не комментировал удар по НПЗ в регионе, хотя накануне предупреждал жителей об угрозе применения БПЛА.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Бусаргин в 1:11 ночи.

Украинская сторона пока также не комментировала удар дронов по НПЗ в Саратове.

Напомним, 18 сентября Силы обороны Украины атаковали нефтехимический комплекс в Башкортостане.

В ночь на 14 сентября ударные дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод.